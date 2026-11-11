听说，最近温州流行“恋秋”了！

温州文旅资讯 2026-11-11 08:24:22

最近，“恋秋综合征”刷屏社交媒体，说的是一种每到秋天就反复出门追秋、见落叶走不动路的季节性情绪。这不是病，而是当代人在寻常日子里悄悄攒下的幸福感。这份幸福感，在温州来得格外容易。即便立秋已过，但满城秋色的细腻氛围感依然饱满，柿子、晒秋、芦苇、稻田瑞士卷……统统被收入了“秋日幸福清单”。“恋秋”的人，快收好这份指南，慢慢欣赏温州的秋天吧。

最近，“恋秋综合征”刷屏社交媒体，说的是一种每到秋天就反复出门追秋、见落叶走不动路的季节性情绪。这不是病，而是当代人在寻常日子里悄悄攒下的幸福感。

这份幸福感，在温州来得格外容易。即便立秋已过，但满城秋色的细腻氛围感依然饱满，柿子、晒秋、芦苇、稻田瑞士卷……统统被收入了“秋日幸福清单”。“恋秋”的人，快收好这份指南，慢慢欣赏温州的秋天吧。

@小红书-？？七七

风从柿林穿过，柿子便在枝头轻轻打晃，熟透的果实如盏盏小灯笼悬在枝头，在苍劲的枝丫与素净的天空之间，点染出一片温暖又寂寞的红。

组图@温州旅游体验师-宁晰、小红书-？？七七、中国永嘉

赏柿的人站在树下，把秋天看了个饱，尝柿的人逛在“柿”集中，把秋天吃了个够，一眼一口，都是舍不得的秋

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永嘉县东炉村、西炉村；文成县公阳乡；瓯海区泽雅镇；平阳县平棋村；苍南县牛乾村等。

组图@小红书-乐事、楠溪江、小红书-书晚

秋天是丰收的季节，也是晒秋的主场。眼下，温州的晒秋浪漫已经堆上古村的屋檐、漫入溪边的石滩，竹匾一只只架起，谷物一层层摊开，暖色调的丰收色块撞得人心头柔软。

组图@泰顺旅游

辣椒的红、玉米的黄、柿子的橙，共同晕染成独一无二的调色盘，再被风一吹、日头一晒，汇聚成炊烟袅袅的人间烟火。

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永嘉县林坑古村；泰顺县南浦溪风景区-龙尾滩、筱村公社等。

组图@小红书-D.

秋日的稻田承载着收获的期望，随风荡漾开的金黄更是让人心生欢喜，收割机过后，田埂上冒出一个个圆滚滚的“瑞士卷”，散在稻茬间，别有一番趣味。

组图@小红书-萱萱老师67i、D.

这时候，可以找一卷草垛靠上去，或者干脆在田野边的小屋“躺平”。不用赶路，不用说话，风从田野那头吹过来，带着稻谷、泥土的自然气息，人便一点一点松了下来。

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平阳县上林垟村；鹿城区七都岛；永嘉县箬隆村等。

李红梅/摄

秋天的标配里，一定有芦苇荡，芦花一开，白茫茫一片，风一过，蓬松的苇花随风起伏，满眼都是温柔的诗意。

组图@三垟湿地、小红书-？？七七

远看是秋光里浮着的一层白，近看是一簇一簇攒着的轻柔，站在其中，什么都不必做，秋天自己就围了过来。

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乐清市城野一号；永嘉县上日川村；平阳县半天山；苍南县鹤顶山；三垟湿地等。

组图@泰顺旅游

长在廊桥边、长在溪畔，泰顺廊桥文化园里的千年乌桕，一入秋便从青绿里慢慢醒过来，直至如今慢慢燃成一树赤红，和身旁苍劲的古樟一红一绿，搭了上千年。

组图@泰顺旅游

风过时，乌桕叶簌簌落在溪边，落进桥下的流水里，廊桥、红叶、碇步、清溪叠在一起，红得沉稳、红得从容。

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泰顺县廊桥文化园。

@苍南文旅

秋意一深，柚子园里就有了动静，马站四季柚已迎来成熟的时节，沉甸甸的柚子坠在枝头，压得枝条低垂，伸手可及。

组图@苍南文旅、苍南发布

一刀切下，柚香扑面。饱满的果肉撑破囊衣，咬一口汁水迸发，甜中带一点微酸，清爽细腻。颜值与风味兼备是秋日独有的舌尖惊喜。

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苍南县马站镇中魁村。

@小红书-Q桑

深秋的一大看点——银杏正慢慢转黄，像在等一个信号，时候一到，便不声不响地把温州染成金色。在道路旁、古村中，谱写出一树一树的金色回响。

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永嘉县银泉村、屿北村；鹿城区瓯江路、马鞍池公园、绣山公园；瓯海区温州大学城、实际寺；乐清市雁荡山景区、东塔公园；瑞安市贾岙村；文成县安福寺；平阳县桔坡山公园；苍南县钱库镇兴中北路等。

@小红书-美丽丽丽子

再过不久，属于红杉林的“秀场”也即将开启。到时候沿着公路、水岸一路红过去，浅红、橙红、深红层层交叠，车窗外是流动的秋色，水面上是安静的倒影。

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瓯海区泽雅镇；乐清市清和公园；瑞安市中塘河公园；平阳县上林垟村；苍南县吴家库村；三垟湿地等。

李武/摄

温州的红枫还在等一场霜与冷风，待漫山红遍，古道上的枫树便耀眼得挪不开眼，风一过，枫叶落下，石阶有了颜色，山路有了分量。

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文成县大会岭、岩庵岭、龙川五十二岭、松龙岭、猫狸擂岭古道；泰顺县三滩岭、天关山古道；永嘉县上塆村；平阳县山门穹岭古道等。

来 源：温州文旅资讯

原标题： 听说，最近温州流行“恋秋”了！

本文转自：温州新闻网 66wz.com