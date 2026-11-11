温州日报 2026-11-11 08:02:21

11月10日8时28分，中广核浙江三澳核电项目4号机组开始核岛第一罐混凝土浇筑（FCD）。这标志着该机组主体工程正式开工，项目二期工程进入全面建设阶段。

温州网讯 11月10日8时28分，中广核浙江三澳核电项目4号机组开始核岛第一罐混凝土浇筑（FCD）。这标志着该机组主体工程正式开工，项目二期工程进入全面建设阶段。

“本次浇筑混凝土总量约8820立方米，预计持续60个小时。”中广核苍南核电有限公司相关负责人介绍，苍南核电通过工艺迭代优化、智能工装升级、微创小改等举措提质增效，有效保障FCD等施工节点按计划高质量推进。目前，4号机组已应用预制可拆卸挡墙、预埋件热墩技术等先进技术，后续还将持续应用模块化施工、自动焊等技术，为后续同类型核电项目提供更多可复制、可推广的建设经验。

三澳核电项目4号机组主体工程开工。中广核苍南核电有限公司供图

三澳核电是国家重要能源战略项目，是浙江创建国家清洁能源示范省、温州打造全国新能源产能中心和应用示范城市的重点项目，也是全国首个民营资本参股、温州历史上单体投资规模最大的项目。项目启动以来，政企双方同心同向，攻克温升区海域政策处理、富余土石方外运、核电用地报批等卡脖子难题，稳妥处置涉核历史遗留问题。

三澳核电项目总投资约1200亿元，规划建设6台“华龙一号”机组，分三期建设，目前已核准4台。其中，一期1号机组创下同类机组最优工期，已正式投产发电，年发电量超90亿千瓦时；一期2号机组已完成首次核燃料装载；二期3号机组正在开展核岛周边厂房主体结构施工，整体建设工作正按计划稳步推进；三期工程5号、6号机组前期工作加快推进。6台机组全部建成后，年发电能力预计超540亿千瓦时，接近温州市当前全社会年用电总量的80%，每年可等效减少标煤消耗超1635万吨，减排二氧化碳近5000万吨，将以充足的清洁能源为长三角算力枢纽、智能经济和高质量发展提供坚实保障，助力落实“十五五”规划推动绿色电力与算力协同布局的战略要求。

来 源：温州日报

原标题： 浙江三澳核电项目4号机组主体工程开工！二期工程进入全面建设阶段

记者 林思思

本文转自：温州新闻网 66wz.com