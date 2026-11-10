别人忙着搓AI短剧，瑞安为啥先关注“这部剧归谁”？

潮新闻 2026-11-10 09:28:00

前阵子，由中华版权服务有限公司打造的“创意中国AIGC权益存证平台”正式上线。瑞安携手该公司，推动平台首个县域试点落地。它负责给AIGC内容、AI漫剧等提供存证。

最近，一个拼音词登上网络热搜：duanju。

它不再需要译成“short drama”，而是作为专属英文单词被海外百科网站收录，专指那种每集1-2分钟、竖屏、强反转的中式微短剧。一个词被外国语言收下，说明短剧关注度不小。

前阵子，由中华版权服务有限公司打造的“创意中国AIGC权益存证平台”正式上线。瑞安携手该公司，推动平台首个县域试点落地。它负责给AIGC内容、AI漫剧等提供存证。在文化“新三样”出海路上，一张能证明“这是我做的”凭证，是变现前提。当别人忙着搓AI短剧时，瑞安为啥先关注“这部剧归谁”？

算清一笔权属账

在别人争着拍多少部AI短剧、漫剧时，瑞安把目光锁在源头问题上，先解决这部剧算谁的——用一张存证凭证，把最不容易讲清的AI版权变成可出海的数字资产。

一个县域，有啥版权赋能底气？翻开瑞安版图往西，在平阳坑镇东源村，木活字印刷传了800多年，是联合国教科文组织急需保护的非遗。在这个小山村坐落着温州网络文学村，以训带创、边训边产，不仅产网文、创剧本，还催生短剧、漫剧。

往东40公里，瑞安东新科创园里，AI漫剧基地、“嗨番漫剧”出海发行平台、数字文化资产交易服务平台汇聚在一栋楼里。往县域外，是18万瑞安华侨海外朋友圈，这是天然传播渠道。

从刻字到写故事，从创作到卖剧……一条链，竟能在一个县域里走完。然而，不管链条能拉多长，源头权属要先算清楚。

瑞安市委宣传部供图

瑞安影视家协会主席、年近六旬的江海，一个人在家闷头干三个月，做出40集AI真人微短剧《郎在月河》——剧本、人物、场景，以及视频生成、配音剪辑，一人完成。

“一部微短剧，正常拍摄至少需要二三十人。”江海说，《郎在月河》上线第二天，红果剧场热度值681万，而更早那部84集AI漫剧《番茄红了》，热度也从358万冲到1006万。

一个人就是一家制片厂，看起来是好事。问题是，这剧算谁的？分镜是AI生成的，提示词是人写的；人物设定是人定的，画面是模型做的。要是真到了海外，被人翻拍、被平台下架、被同行“洗稿”的时候，拿什么证明“这是我的”？

这其实不是新病：网文作者林旖旎有部作品拿过某平台最佳IP潜力奖。“有平台想做二次开发，项目启动两三年时间，一直没有新进展。”林旖旎叹气，估计没戏了，无法证明版权在自己手里，再好的故事也只能是看得见，却够不着。

AI把剧作的门槛砍掉了，也把权属的伤口撕得更开。以前是一个人写不完一部剧，现在是几万个人同时在做剧。如果作品没有权属记录，就像人没有户口。走到哪儿，都是黑户。

锁住一条创作链

怎么给AIGC内容“上户口”？瑞安的办法很朴实——不等规则定好了再干，而是先把整个过程记录下来。

不是简单地确权，而是全链布局，从版权登记到作品存证，从成果展示到交易转化，瑞安搭建专属数字文化资产交易服务平台，打通与浙江省版权交易服务中心的业务与数据渠道。同时，携手中国版权保护中心旗下中华版权服务有限公司，推进“创意中国AIGC权益存证平台”首个县域试点。

依托区块链技术，以证据链为核心，平台记录人机协同轨迹：人选了哪一张图，改了哪一处，人在哪里做了决定。存证结果形成一条完整、不可篡改、可追溯、可调用的数字证据链。

它不是证明“这作品好”，是证明“这几步是你干的”。

图源：瑞安发布

在测试运营阶段，平台率先给在杭州举行的“星火100”AIGC正能量传播黑客松挑战赛做存证支持。在“梅源杯”中华“瑞”礼版权作品设计大赛中，瑞安增设AI专题赛道，把平台端口接进赛事系统，参赛者一边创作一边存证。

从“保护成品”到“记录过程”，这是版权服务的转变。打个比方：过去是孩子生下来去上户口，现在是从进产房开始就记日志。从源头上，开始记录、说清楚“这是谁家的”。

在这个过程中，“人”的价值也得以呈现出来。温州辰巳影像文化传媒相关负责人钟金勇介绍，他曾为一部西汉背景的AI影片，带团队翻了20多天文献，花3万元买书。

“细致到西汉时期衣服的纹路花样，我们都要考证清楚。”钟金勇说，倘若这些过程及成果，全部沉淀成公司的数据资产，以后别人要用到这批数字资产，都需经过我们授权。

瑞安市委宣传部供图

人工智能门槛越低、价格越便宜，“人”的那部分就显得越发珍贵。存证要存的，正是这部分珍贵的东西。

瑞安市委宣传部出版版权电影科相关负责人介绍，瑞安推动AIGC供给侧改革，从AIGC权益存证到数据资产登记，从司法取证到内容安全检测、AI参与度鉴别，从用户认证到AI协同创作，当地正推动版权服务从单点保护走向生态共建。

打通一道出海门

一部剧，AI来干，每分钟千元左右，几天到十几天就能出。成本降了，“能不能做”不再是问题，“做出来、能不能卖”才是问题。瑞安把目光投向拥有成熟海外发行经验的企业。

今年5月，在浙江省文化“新三样”产业推介活动（深圳站）现场，瑞安传媒集团与瑛麒动漫签约，共建瑞安AI漫剧出海基地，“嗨番漫剧”落在东新科创园。

“3年覆盖50个以上国家和地区，千万级海外用户。”上海瑛麒动漫CEO、“嗨番漫剧”创始人陈瑞福对目标很有信心。瑛麒动漫旗下“漫画人”平台月活约2000万，与300多家出版社和内容机构合作，手里攒着几万部漫画、小说的授权。

瑞安市委宣传部供图

本土内容，开始换血。“嗨番漫剧”平台产品负责人李斯楠说，瞄准年轻化赛道，用潮流语态来呈现，团队把瑞安圣井山风貌和传说做成了热播的玄幻剧《问道圣井 梦启千年》。

如今，借船出海，瑞安已有超过100部自制短剧登陆海外平台，其中《垃圾厂首富》海外播放量突破5000万。

本土的壳，海外的瓤。这步跨得过去，靠的不只是翻译。这背后有条短得离谱的链路：故事在平阳坑镇的村里孵，制作在东新科创园的楼里做，确权在宣传部牵头的平台上存，发行在园区企业的APP上走，传播在瑞安18万华侨的微信群里推。

同样是侨乡，打法也不同。广东的汕头押算力，给企业发放不超成本40%的“词元券”，单企业每年最高100万元，引导企业大胆闯海外市场。福建的泉州押故事，在百崎两岸微短剧产业园建了79个实景拍摄场景，翻侨批里的旧事，以事传情。

图源：瑞安发布

瑞安锁定的却是出海前的“基础设施”，算力会被追上，故事可能拍完，而规则和凭证，一旦立住，就是长期的加持。

全链闭环，释放活力。今年以来，瑞安启动数字文化生态“创—研—制—发”全链路建设，规上文化新业态产业营收已超5亿元。目前，全市孵化短剧近500部。

在东新科创园数字文化客厅，展示着东源村木活字印刷的老手艺。800年前，瑞安人把字刻在木头上，为了让它能被复制。今天，瑞安人把创作过程刻在链上，为了让它能被证明。

复制，让文化走远；证明，让文化值钱。给AI作品发“版权身份证”能走多远，规则还没写完。至少，有人先动了手。

来 源：潮新闻

原标题： 别人忙着搓AI短剧，瑞安为啥先关注“这部剧归谁”？

记者 尤建明

本文转自：温州新闻网 66wz.com