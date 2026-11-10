温州日报 2026-11-10 10:00:00

三年前，退伍老兵周建设向双屿街道提出筹建农耕民俗馆。在街道支持下，场地去年敲定在金灶华庭；同年6月，民俗馆正式开馆。

温州网讯 11月3日，记者走进鹿城双屿街道牛岭社区金灶华庭小区。在小区十幢入口处左侧，一门之隔，现代楼宇的喧闹忽然被隔在身后——近100平方米的农耕民俗馆里，约400件带着岁月包浆的老物件静静安放。收音机、缝纫机、老式桌椅、各式农具……从清朝中期的藏品到近现代的生活用具，每一件都在无声讲述光阴的故事。这里，就是退伍老兵周建设自费筹建的农耕民俗馆。

周建设介绍镇馆之宝“提篮”。

推门而入，一股温润的老木清香扑面而来。犁耙倚墙，风谷车扇叶微垂，旧橱柜的铜扣映着天光，提篮与茶叶罐在素净展柜里各守一方。馆内不事奢华，老器物自在而有序：一侧是农耕年代的生产用具，谷桶、风谷车错落而立；另一侧是旧时居家什物，木桶、油灯、旧橱柜紧挨在一起。

这些藏品，都是周建设二十余年积攒所得。一部分是祖辈传下的老器具，更多是他奔走乡野收来的旧物。每逢有访客，这位退伍老兵总会从展柜后走出来，挑出几件珍视的藏品，娓娓道出它们的故事。

馆内有200年历史的石盆。

一只清中后期的竹制圆提篮，篮身绘着淡彩花卉纹样，距今已有两百余年，算得上“镇馆之宝”。“这层朱漆取自天然植物，”谈起这件心头好，周建设指尖抚过斑驳漆面，语气里满是珍视，“小小的提篮盛的不只是糕点礼品，更是代代延续的乡土礼俗。”

一旁的风谷车上，油墨大字记下它的出处：1987年7月14日，岩门西湾。周建设俯身摇起木扇叶，这件近四十年的老农具重新运转起来。“从前农户就靠它清选稻谷，”伴着风轮呼呼转动，他接着讲解，“谷壳、瘪谷被气流吹扬出去，沉甸甸的谷粒落进谷桶，这就是老百姓的生活智慧。”

馆内局部老物件。

周建设还指着一件镂空老橱柜说：“柜门透风，过去放吃不完的菜，相当于现在的冰箱。”还有藤桥朋友捐来的两百多年石盆、乡邻送来的婚嫁竹盒、老收音机与缝纫机，每一件都带着各自的前半生。

土生土长的金灶村人周建设，是一名退役老兵。退伍后，他进厂工作，也下海经商，最后扎根基层投身基层工作。自小习得木工手艺的他偏爱老器具，二十多年前，故土启动旧村改造，高楼拔地而起，他越发觉得：乡土记忆不能跟着拆迁一同消散。三年前，他向双屿街道提出筹建农耕民俗馆。在街道支持下，场地去年敲定在金灶华庭；同年6月，民俗馆正式开馆。

“我想把这些记忆收好，留给往后的孩子们，让他们知晓祖辈是怎么生活的。”周建设轻声说。

农耕民俗馆内展陈的部分老物件。

自开馆后，这个朴素愿望一点点照进日常。馆里常年备着茶水，免费对外开放。一年多的运营中，馆藏也从两百多件凑到如今四百余件，民俗馆不再是“陈列室”，而是街坊邻里的公共客厅、社区的精神家园。

闲不住的周建设，又把心思放到了馆外不远处。他在小区东侧张罗起一座爱心亭——“双瑞亭”，由乡贤捐资、邻里共建，伏茶、热饭、助老助残服务陆续落地，把民俗馆里留住的“乡愁”，续成街坊互相照应的日常温情。

来 源：温州日报

原标题： 城市楼宇间藏着一间“旧时光”

退伍老兵周建设自办农耕民俗馆 让老物件讲述光阴故事

记者 董吉妮 实习生 廖耀毅

本文转自：温州新闻网 66wz.com