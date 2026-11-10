把后厨变成秀场 “00后”女孩诗思的创业转身

温州日报 2026-11-10 10:15:00

半年前，“00后”女孩诗思还从事着商业平面模特和女装直播，如今，已拥有一铺一店，和近4万粉丝的“嘻野馄饨”IP账号，网友们亲切的喊她“馄饨西施”。

温州网讯 近日，瑞安中润广场一家馄饨店迎来开业，一口热气腾腾的锅灶前，食客们围坐操作台边，看一双年轻的手飞快地捏出一只只馄饨。掌勺的女孩叫陈诗思，小名嘻嘻，是一名“00后”瑞安妹子。半年前，她还从事着商业平面模特和女装直播，如今，已拥有一铺一店，和近4万粉丝的“嘻野馄饨”IP账号，网友们亲切的喊她“馄饨西施”。

从平面模特到美食摊主，陈诗思的转身是一次巧合，更是一次选择。在杭州就读表演艺术专业，毕业后赴上海做平面模特，外形出众的她在行业里做得不错。但疫情改变了许多事的节奏，2023年，她选择回到家乡温州，开启女装直播，做起了“主播”。一次偶然发现的商机“夜市馄饨”，让她萌生了转行美食的念头。她从流动小铺子做起，打出“嘻野馄饨”的招牌，同步在短视频平台发布内容。

起步时，她并没想过开实体店。“我只想通过一个窗口，把网上渠道做起来，做线上派单就好。”陈诗思坦言。转机出现在遇见瑞安文旅街区“39间”之后。这处由老城改建而成的瑞安青年社区空间，汇集脱口秀小剧场、咖啡店、宠物空间等年轻业态，又保留着老街痕迹，迅速成为游客打卡的人气地。与“39间”的碰撞，让“嘻野馄饨”有了新构思：延续“流动小铺”的概念，同时开启线上“直播间”，让网上流量带动线下销量落地。直播间里，观众们对这位颜值出众的年轻女孩认真烧制馄饨的场景所吸引，镜头外的诗思一边看着炉灶火候，一边与直播间互动。

如今，“嘻野馄饨”的抖音号已积累3.8万粉丝，日常直播在线人数达千人。越来越多吃客因为线上推广走进现实小铺，其中10%来自外省客人。开业半年多，最让诗思有记忆的是一位来自台湾的客人，客人评价说：“嘻野馄饨让我吃到了‘台湾夜市’的感觉。”这份跨越海峡的共鸣，让她觉得一碗馄饨里装的不只是味道，更是一份自信。

线上的流量红利，诗思归结于“运气”；线下的努力，则让她更踏实。馄饨口感的改良创新、食材的新鲜、用餐氛围的打造——这些实实在在的日常，构成了“嘻野馄饨”的进阶升级。从流动小铺到固定摊位，再到商圈门店经营，短短半年，线上流量与线下口口相传共同推着她往前走。

中润广场“嘻野馄饨”新店延续了“流动小铺”的围炉氛围，板前就座，食客可近距离感受手作馄饨的鲜度。“之前出摊受时间和天气影响，出摊率不稳定，人气好时食材也有限，很多客人想吃却跑空。一家稳定的门店，是对这些期待的回应。” 诗思说道。

在诗思的未来计划中，“嘻野馄饨”还有更宽广的发展版图。“后续有机会的话，希望在当地特色文旅街区，做有特色的文旅必吃店，有别于其他普通店铺。”这个从街头走来的00后女孩，正把一碗烟火气，包进自己更大的远方里。

来 源：温州日报

原标题： 把后厨变成秀场 让就餐变成体验 “00后”女孩诗思的创业转身

记者 沈巍蔚/文 翁卿仑/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com