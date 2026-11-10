天黑就摸黑！七都七彩路路灯停亮一月，居民不敢夜间出门

温州日报 2026-11-10 08:48:00

多位市民来电反映市区七都街道江心明月小区附近的七彩路路灯从今年国庆节后就断了电，至今1个多月居民夜间进出小区都要摸黑前行，存在严重安全隐患。

一到晚上七彩路一片漆黑。 受访者供图

温州网讯 “每天晚上，小区外的这条路黑灯瞎火，出行很不安全。”近日，记者接到多位市民来电，反映市区七都街道江心明月小区附近的七彩路路灯从今年国庆节后就断了电，至今1个多月居民夜间进出小区都要摸黑前行，存在严重安全隐患。

路灯熄灭

晚上都不敢出门了

市民何女士入住江心明月已有4年。她在来电中告诉记者，七彩路不仅是江心明月东、西两园住户进出的必经之路，附近好几个楼盘的住户也要从这里进出，因此七彩路路灯不亮，周边居民都很焦急。

“平常吃过晚饭，我都会去江边走一走。路灯一灭，这一个多月里晚上我都不敢出门了。”何女士告诉记者，现在小区居民夜间外出，都要靠小轿车或电动自行车的车灯照明。而随着天气逐渐入冬，昼短夜长，天黑的时间越来越提前，不少孩子放学、上班族下班到家时，路上早已黑漆漆一片。

记者来到七彩路一探究竟。晚上7点，整条道路一片漆黑，只有零星经过车辆的车灯短暂划破黑暗，不少行人手里握着手机，利用手机的手电功能照明前行。“不用多么华丽的灯光，只要能把路面照亮，让我们晚上安心回家就够了。”一位家住江心明月的家长坦言，最担心孩子独自在这条路上走，看不清路况容易绊倒不说，来往车辆视线不佳，也增加了交通安全的风险。

道路公园均由房开代建

因种种原因陷入停滞

七彩路路灯为何不亮？现场，一位知情居民告诉记者，为这条路路灯不亮的事情，她拨打12345政务服务热线反映多次，12345只是回复这条路是房开代建的市政道路，之前临时开通，路灯的电费一直由房开承担。目前，因房开涉及司法诉讼等因素，七彩路的建设已陷入停滞，路灯的供电就此中断。

听闻记者采访，附近居民纷纷向记者反映，他们多次向12345、街道、电力、市政、物业等相关部门和单位反映，也找过房开，大家都盼着路灯能够早日重新点亮，但奔波至今没有结果。

居民们还向记者反映，小区周边同样是由房开代建的公园，目前也处于无人管护状态，园内杂草丛生，环境杂乱，大家也希望相关部门能够尽早为这片公共绿地找到合适的“托管员”。

何时亮灯

相关方案仍在商讨中

路灯1个多月不亮的“瞎子路”七彩路，到底何时能重新亮灯？记者就此采访了小区的物业公司与七都街道。

江心明月小区的物业绿城物业服务集团有限公司相关工作人员告诉记者，江心明月小区东、西两园规划入住600多户，目前入住率已达四成以上，将近300户。此前，因路灯电费的事情，物业公司已经自行为小区周边公共区域垫付数万元电费。至今年国庆前，物业无力继续垫付，电费拖欠导致七彩路的路灯就此熄灭。物业工作人员表示：“为这事，街道、社区已经组织多轮协调，目前各方正在和电力部门对接，寻找可行方案。”

七都街道针对七彩路路灯不亮一事向记者发来情况说明。据介绍，该道路属于房开代建项目，尚未完成竣工验收，暂不具备移交市政管护的条件。街道方面也证实了房开因涉司法诉讼等原因，导致工程处于停滞状态。街道多次督促房开寻找解决途径，房开方面正在筹措资金；针对路灯失亮的紧急问题，街道正联合相关部门共同商讨处置方案，但完整方案暂未最终敲定。

记者试图联系江心明月小区的房开温州万国房地产开发有限公司，该公司预留的联系电话其中一个为空号，另一个号码为公司后勤人员的手机号。她告诉记者，目前公司仅她与一名财务留守，公司业务处于事实性瘫痪状态。记者询问七彩路代建工程进度情况、资金筹措以及路灯不亮等后续处置相关方案，其均表示不了解。

路灯不亮的七彩路，背后是数百户居民的夜间出行安全。采访中，多位居民向记者表达了共同的心愿。不仅盼望路灯能够早日亮起，更希望道路长期管护的责任主体能够尽早厘清。记者也将持续关注七彩路亮灯的后续进展。

来 源：温州日报

原标题： 市区七都街道七彩路是数百户居民出行的必经之路，一个多月来却成了“瞎子路”

路灯何时重新照亮回家路？

记者 夏婕妤

本文转自：温州新闻网 66wz.com