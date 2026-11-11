潮新闻 2026-11-11 09:36:58

第140届广交会启幕，温州泵阀产业借展“出海”；温州港首条直航西非集装箱航线开通，2025年全市进出口总额首破3000亿元大关，贸易伙伴覆盖237个国家和地区。从当年门外的“望洋兴叹”，到如今纵横四海的“货畅其流”，这一跨越正是温州高水平对外开放的生动写照。

受访者供图

第140届广交会启幕，温州泵阀产业借展“出海”；温州港首条直航西非集装箱航线开通，2025年全市进出口总额首破3000亿元大关，贸易伙伴覆盖237个国家和地区。看着这些耀眼的数据，回望20世纪80年代，温州人为了进广交会所经历的窘迫，不禁让人感慨万千。从当年门外的“望洋兴叹”，到如今纵横四海的“货畅其流”，这一跨越正是温州高水平对外开放的生动写照。

回望80年代，“商行天下”的背后是草根的辛酸。那时广交会门槛极高，主要以国营外贸公司为主。对于刚起步的温州乡镇企业和家庭作坊来说，想拿到一张参展证难如登天。许多温州老板背着塞满纽扣、打火机、鞋底的蛇皮袋南下广州。他们进不去展馆，就在门外“摆地摊”、在宾馆走廊里“堵截”外商，甚至为了混进馆发名片与保安斗智斗勇。那段历史，充满了温州人敢为人先的“四千精神”，也饱含了缺乏正规贸易通道的无奈。

聚焦当下，“货畅其流”彰显的是硬核实力。斗转星移，如今的温州企业早已不需去展馆外“打游击”。本届广交会上，温州泵阀等优势产业堂堂正正拿下核心展位，以自主品牌展现硬实力。不仅如此，直航西非航线的开通让“温州造”直接扬帆出海；超3000亿元的进出口总额和237个国家的贸易版图，证明了温州已深度嵌入全球产业链。从昔日的“游击队员”到如今的“正规军”，温州商人的腰杆更直了，通道更宽了。

从“挤破头”到“链全球”，巨变的根源在于开放理念的迭代与制度的保障。80年代的艰辛，是因为在国际规则面前处于被动；今天的繁荣，得益于国家坚定不移的对外开放政策。温州正是抓住了时代红利，将本土产业与外向型经济紧密结合，完成了从产品输出到供应链全球化的华丽转身。

受访者供图

联系生活实际，这段跨越近半个世纪的对比，对当代青年深有启发。如今，身边的许多创业者足不出户就能通过跨境电商将商品卖到全球，这在80年代难以想象。前辈们用汗水叩开国门，为我们打下基础。今天，我们虽不必再经历“人在囧途”的艰辛，但新时代的“出海”面临更激烈的竞争。我们需要传承老一代温商“走遍千山万水”的韧性，更要练就数字化思维和全球视野，用智慧和科技去开拓“深蓝”。

从80年代广交会门外的蛇皮袋，到今天西非航线上满载的集装箱；从“商行天下”的草根闯荡，到“货畅其流”的从容自信。温州的故事告诉我们：开放是必由之路。只要保持敢闯敢拼的锐气，开放的温州必将把生意做到更远的远方。

来 源：潮新闻

原标题： 从“挤破头”到“链全球” 在时代跨越中读懂温州的开放进阶

通讯员 黄浦

本文转自：温州新闻网 66wz.com