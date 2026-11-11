温州日报 2026-11-11 08:56:03

近日，2026年国家社会科学基金年度项目、艺术学年度项目及全国教育科学规划项目立项名单陆续公布，温州全年共斩获立项30项，同比增长25%，总量创下近五年新高。其中，包括重点项目8项、青年项目10项，分别较去年实现翻番和4倍增长，全市社科科研实力再上新台阶。

温州网讯 近日，2026年国家社会科学基金年度项目、艺术学年度项目及全国教育科学规划项目立项名单陆续公布，温州全年共斩获立项30项，同比增长25%，总量创下近五年新高。其中，包括重点项目8项、青年项目10项，分别较去年实现翻番和4倍增长，全市社科科研实力再上新台阶。

本次立项呈现“龙头领跑、多校并进”的高校布局。温州大学拿下18项（含重点项目7项），温州医科大学立项9项（含重点项目1项），温州商学院、温州理工学院分别有2项、1项入选。其中温州大学表现尤为突出，不含艺术学、教育科学规划的年度项目立项总数位列全省第七、全国第114位；重点项目数跻身全省第二，进入全国高校第一方阵。

立项学科覆盖马克思主义理论、法学、社会学、管理学、语言学、艺术学、教育学等多个领域。选题紧密对接国家战略与地方发展需求，聚焦中国式现代化、基层治理、养老生育、文化传承等重大问题，其中12项瞄准人工智能、数智化前沿方向，凸显温州社科研究的服务导向。

近五年来，温州国家社科基金立项总量稳步攀升，较2021年累计增长 66.7%，高层次项目逐年突破，青年人才梯队持续优化，全市科研培育体系支撑作用逐步显现。

亮眼成绩背后，是温州持续推进有组织科研的长期积累。近年来，市社科联出台社科强市建设意见与 “十五五” 发展规划，构建全链条课题培育体系，推行科研经费管理改革，实施 “瓯江青年社科学者培养计划”，建成一批省市级新型智库与研究基地，为高层次项目申报筑牢基础。本轮立项负责人中，有6名为瓯江青年社科学者。

下一步，温州市社科联将持续优化科研培育机制，推动社科成果转化落地，为温州提速打造全省高质量发展 “第三极” 提供智力支撑。

来 源：温州日报

原标题： 30项！温州国家社科基金立项实现总量与重点项目双突破

记者 程潇潇

本文转自：温州新闻网 66wz.com