修旧如旧留住海防记忆，洞头南炮台山焕新开放
温州网讯 海风掠过礁岩，浪涛声声中，48米长的海上泸定桥凌空横跨礁群。刚刚过去的周末，完成提升改造的洞头南炮台山景点正式开放，迎来首批打卡游客。临海栈道、索桥与海防遗迹串珠成链，红色海防底蕴与滨海风光相融，为海岛文旅消费开辟新场景。
南炮台山坐落于仙叠岩（大沙岙）景区内，地处洞头本岛东南部，自古便是海防要地，因历代筑炮台御敌而得名。炮座、坑道、瞭望哨位等遗迹留存至今。此次提升改造坚持“修旧如旧”，在保留历史风貌的基础上对48米铁索桥进行加固升级，串联起多处海防遗迹。
记者在现场看到，不少游客踏上索桥，脚下白浪翻涌，万顷东海铺展眼前。来自杭州的陈先生缓步走过索桥后驻足远眺：“以前就听说洞头这座索桥很有名，改造之后体验感更好。站在桥上吹海风看海浪，一边是壮阔海景，一边是海防遗迹，风景有看点，海防故事也值得细细品味。”沿临海栈道前行，游人或驻足拍照，或在炮台遗迹、演兵亭、戚继光塑像旁静静驻足，在山海之间感受海防岁月的厚重。
据了解，游客抵达仙叠岩（大沙岙）旅游综合服务港后，可选择接驳车或步行进入景区。前往南炮台山有两条线路：一是从大沙岙海滨浴场栈道出发，跟随景区导览步行直达；二是步行至大沙岙中门台，乘坐景区专线前往。南炮台山每日开放时间为8:00至16:30，游客可通过“洞头超惠玩平台”小程序、抖音“洞头旅游超惠玩”等渠道购买大沙岙景区门票。
今年以来，仙叠岩（大沙岙）景区持续迭代升级。大沙岙景区整体焕新开放，禺海记、野有咖、棠集、酥山等滨海咖啡业态落地，大乐之野民宿、圆满餐酒吧相继运营，景区正跳出传统观光模式，丰富休闲、住宿、餐饮消费场景，推动海岛旅游从“半日打卡”转向“过夜度假”。眼下，旅游集散综合港、观光列车等重点项目也在同步推进，以亲子休闲度假区为定位持续提升景区品质与运营效益。
“冬季正是海岛‘冬藏度假、围炉慢游’的好时候。”仙叠岩（大沙岙）景区相关负责人介绍，接下来景区将依托海岛狂欢季，抢抓秋假、周末微度假客流窗口，推出套票套餐联动引流，并持续打造海岸徒步、围炉煮茶、团建拓展、海防研学等特色活动，努力实现淡季不淡、旺季更旺。
来 源：温州日报
记者 黄文盈 通讯员 杨昕 陈艳怡
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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