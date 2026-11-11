这个秋假，你家怎么安排？记者采访温州多个家庭

温州日报 2026-11-11 08:56:00

有人准备带孩子去旅游，有人给孩子报名独立研学营，也有人趁机补弱科……这个秋假，你家怎么安排？近日，记者采访了温州多个家庭，并回收了200份“秋假安排”微调查。学段、家长是否有空、家庭预算，基本决定了一个假期的内容。

温州网讯 今天，瑞安、文成、平阳、泰顺、苍南、龙港的孩子率先迎来秋假；11月16日，鹿城、龙湾、瓯海、洞头、乐清、永嘉的孩子接着放假。两批都连着周末，各休5天。

有人准备带孩子去旅游，有人给孩子报名独立研学营，也有人趁机补弱科……这个秋假，你家怎么安排？近日，记者采访了温州多个家庭，并回收了200份“秋假安排”微调查。学段、家长是否有空、家庭预算，基本决定了一个假期的内容。

有人远行看世界 有人留守补功课

市区黄女士把年假都用在了秋假上。她有一儿一女，大的读一年级，小的上幼儿园。今年秋假，她准备带两娃去云南旅游，最近正在反复比价，“直飞的都要1300多元，加上老公，4个人光来回机票可能就要八九千元，整趟预算可能要超过两万元。”

尽管如此，她还是觉得很有必要带孩子出去走一走，“幼儿园没有秋假，不过没有学业任务，准备直接请假，趁着孩子们还小，让他们多玩几个地方，长长见识。”

叶女士家也有两个孩子，小儿子今年三年级，有秋假，“因为姐姐的缘故，可能出不了远门，姐姐今年读高二，没有秋假，因为走读，爸爸每天都得接送。”

“大女儿小时候一有假期就出去玩，不能到了小儿子这里，天天待在家。”叶女士和丈夫商量以后，决定一人带一个：孩子爸爸留在家里负责接送，她负责带小的去乐清、永嘉、文成等周边地区转转，“我看新闻说了，11月1日至30日，洞头、楠溪江、文成等面向全国中小学生免票或优惠：永嘉石桅岩、苍坡、林坑、崖下库、十二峰学生免首道门票，文成百丈漈学生可带两位家长免票，这样挺划算的。”

对初三学生来说，这个秋假更有分量。按义务教育阶段一至九年级实施春秋假、九年级放秋假不放春假的安排，这是他们最后一个秋假。不过，初三学业紧张，很多家长都不敢让孩子太放松。市民许先生的孩子读初三，他却很从容：“休息一两天对学习的影响应该没有那么大。”他准备带孩子去周边玩一下，其余时间照常学习，“劳逸结合效果更好，不过也不能全部放开，毕竟还有作业和培训，都放下了她自己也会有压力，总的原则是尊重她自己。”

200份微调查印证了这种分化。“时间怎么安排”一题，选“短途游玩”的占43.9%、“机构研学”9.76%、“长途旅游”5%、“补课复习”4.88%。“去哪里”一题，选“市内”和“省内其他城市”的合计占比达51.61%，“省外或境外”38.71%；在预算上，选“0-1000元”的占41.46%，“1000-3000元”的占24.39%。这几项数据显示，就近出游正成为家长们的首选。最难的还是时间：“孩子放假、家长上班，你怎么平衡？”选“自己请假带娃”或“请长辈帮忙”的家长超过九成。

四个营期全报满 百名小营员出发

家长各不相同的安排，催生了研学营的走热。今年本报推出4个4天3晚的秋假独立营，全部爆满，150多名小营员将前往上海、南京、长沙、厦门（和泉州），营期全部安排在11月14日-17日。

初二学生李嘉若是本报各种假期独立营的忠实粉丝。“日报独立营的品质很好，孩子玩得开心，我们家长很放心，所以，他们出几期，我们跟几期。”孩子妈妈周女士说，花钱买的不是线路，是信任——不用研究路线、不用抢票、不用在景区找厕所，带队的老师都做了，“一路下来，孩子的变化也是肉眼可见，更独立、自信了。”

营员金嘉树第二次报名参加独立营。“第一次去的是江西，当时，我真的纠结了很久，生怕孩子出去应付不来，后来发现，孩子的独立性还是很好的。”嘉树妈妈李女士说。这次，他们报了长沙红色研学营，去感受一下伟人的豪情。市民李先生给两个儿子都报了独立营，都是第一次参加，“关注很久了，正好秋假我们夫妻都要上班，没空陪孩子出去。”

市民刘女士也因为自己要上班的缘故给孩子报了上海营，“既有复旦的人文学习，也有迪士尼的放松，兼顾学习与乐趣，特别好，而且秋假期间温度适宜研学，希望他在这次的研学中能得到锻炼，增强自己的自信心。”谈到报名原因，有孩子直白地说：“可以不用听妈妈的唠叨了，还能和小伙伴一起住酒店、玩游乐项目，想想都爽。”

本报今年秋假营线路各有侧重。上海营走进天文馆、科技馆、迪士尼，打卡复旦大学；长沙营探访橘子洲头、韶山、湖南大学、湖南博物院和“芒果台”；厦门泉州营坐叮当车漫游西街，看一场木偶戏，在鼓浪屿的万国建筑群里走一走，还要换上古装玩一场沉浸式剧本游；南京营把中山陵、南京博物院、科举博物馆和明城墙串成一条“金陵文脉”。四个营都由带队老师全程照看，家长只管送站和接站。一位家长说得很实在：“一天假都不用请，孩子还能玩得好，没有比这个更合适的了。”

三天假期放开了 配套服务要跟上

不管是调查的结果，还是受访家长的观点，都指向一个地方：秋假，谁来接住孩子，谁来接住家长？这是一道没有标准答案的题，但方向很明确：春秋假不能一放了之，配套服务必须跟上。

就假期如何安排，温州大学教育学院崔岐恩教授提了三条建议：一是尊重孩子的天赋和兴趣，别替他们做太满的规划，更不要跑太远，“假期时间很短”；二是一定要休息好，“现在孩子普遍近视、睡不好、起太早，让他们睡个懒觉，我觉得也蛮好”；三是就近活动就够，体育、户外都可以，不必花大把时间和钱跑远途，“短的、就近的就可以了”。

家长没放假、孩子没人管，这道难题在崔岐恩看来“很好解决”。“商业机构是一种选择，但我更建议对接高校。”他说，高校有覆盖学前到中小学的全科、全年龄段师资，有大量老师和闲置场地，完全可以面向职工家庭开放托管和研学。一边是学生的实习就业需求，一边是家长的看护需求，正好各取所需。他认为，场地也不用发愁：很多高校依山傍水，周边有湿地、山体和不少文化景点；校园内有人文景观，体育场、游泳池等设施一应俱全。

在他看来，这类公益托管在温州其实已经出现。这两年，本地工会组织已经在做秋假公益托管班，分年级编班、全程免费，帮不少双职工家庭稳住了“大后方”。“‘娘家人’的成功说明这条路走得通，如果再把高校资源接进来，容量和品质还能再上一个台阶。”

家长肯把孩子交出去，前提是放心。崔岐恩提醒，文旅部门今年通报的旅游市场典型案例中，不少都指向包价研学旅游，涉及无证经营、虚假宣传。家长若要给孩子报名研学旅游，务必先核资质、看合同、问保险、弄清退费规则，“不能光看广告”，更要警惕有人把“研学”包装成新的“培训”，让假期又变成另一种课堂。

来 源：温州日报

原标题： 这个秋假 你家怎么安排

有人远行看世界 有人留守补功课

记者 曾云毕

本文转自：温州新闻网 66wz.com