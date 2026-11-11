温州日报 2026-11-11 08:05:52

11月10日，“世界的温州，来了都说好”温州文旅（苏州）宣传推介活动在苏州举行，这是今冬，温州文旅“一张机票游温州”系列推介的首站。接下来，我市还将相继走进长沙、广州、武汉、合肥、西安、北京、临沂，沿航线网络展开一轮中长线客源市场的集中开拓。

温州网讯 11月10日，“世界的温州，来了都说好”温州文旅（苏州）宣传推介活动在苏州举行，这是今冬，温州文旅“一张机票游温州”系列推介的首站。接下来，我市还将相继走进长沙、广州、武汉、合肥、西安、北京、临沂，沿航线网络展开一轮中长线客源市场的集中开拓。

此次苏州推介活动采用“会场推介+户外市集”双线推进。会场内，温州围绕雁荡山、楠溪江、泰顺廊桥、苍南168黄金海岸线、洞头海岛等资源展开推介，三条4日深度文旅线路同步亮相——“千年斗城·梦影塘河”串起江心屿、朔门古港与南塘夜画，“雁楠飞渡·山海狂欢”从雁荡山一路驶向苍南168黄金海岸线，“诗意江南·古韵寻踪”把玉海楼、百丈漈、泰顺廊桥连成一线。会场外，活动延伸至观前街新艺广场，洞头、乐清、瑞安、泰顺四地文旅部门设展，泰顺提线木偶戏登台展演，把温州的山海风物和非遗文化送到苏州市民身边，吸引不少市民驻足观看、咨询了解。

针对苏州及长三角地区游客出游需求，温州端出的是一张机票的实惠。政策明确，凭7天内抵温机票或登机牌，游客可享受28个收费景区免门票、11个景区门票及项目五折及以下优惠，全域78个景区免费游览，超400家商户折上折。现场，温州市旅行社行业协会与苏州旅行社商会完成签约，两地客源互送、线路共研的合作机制进一步落地。

近年来，温州文旅持续走出省外开展客源地精准营销，今年10月已相继走进宁德、福州、莆田、泉州、重庆、贵阳六城，从近邻深耕到联合入闽、远程拓客，三套打法同步推进。依托冬春航季航班调整契机，我市将继续深化与长三角、中西部及京津冀等客源市场的交流协作，持续丰富文旅供给，热诚欢迎各地游客走进温州，叫响“世界的温州，来了都说好”。

来 源：温州日报

原标题： 首站苏州，“一张机票游温州”文旅推介活动启幕

记者 冉梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com