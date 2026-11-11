变“事后罚”为“事前防” 温州“三预”机制护航法治化营商环境

温州晚报 2026-11-11 09:38:09

在平阳县萧江镇轻工产业小微园里，执法助企服务加油站窗口前，两名企业负责人正在咨询城镇污水排入排水管网许可证办理事项。助企服务专员递上《一次性告知清单》，逐项说明材料、流程与对接部门。企业留下诉求，后续便有专员上门踏勘、对接审批窗口。这是温州推行以“预约式指导、预告式检查、预警式执法”为核心的“三预”涉企监管机制，把执法服务送到企业跟前的生动一幕。

龙湾区执法部门联合开展“预告式”行政检查

温州网讯 在平阳县萧江镇轻工产业小微园里，执法助企服务加油站窗口前，两名企业负责人正在咨询城镇污水排入排水管网许可证办理事项。助企服务专员递上《一次性告知清单》，逐项说明材料、流程与对接部门。企业留下诉求，后续便有专员上门踏勘、对接审批窗口。这是温州推行以“预约式指导、预告式检查、预警式执法”为核心的“三预”涉企监管机制，把执法服务送到企业跟前的生动一幕。

企业点单 服务上门

温州民营经济活跃，涉企行政执法一度面临多头重复检查、重处罚轻服务、企业合规成本高等痛点。转变，从企业能主动开口说起。

2025年，温州出台《温州市“预约式”涉企指导服务“一件事”工作方案》，2026年印发第二批场景清单，累计公布涵盖24个部门、29个本地特色产业的1430项可预约服务事项，线上线下的渠道同步铺开。

“以往碰上合规难题，常常需要四处打听、来回跑办，现在比以前方便很多，能直接找对人，也让我们少走了很多弯路。”温州宏旭包装有限公司总经理杨克志深有体会。

如今，在线上使用“帮企云·企业之家”“浙里办”，线下依托全市12个县（市、区）企服中心法治服务窗口、37个执法助企服务加油站等载体，实现“企业点单、系统派单、部门接单”。执法人员组团便装上门，结合企业实际情况提供“一户一单”定制服务，指导、整改、回访步步跟进。

此外，温州创新“政协企”协同治理机制，由协会商会配合开展预约指导服务，做法入选全市“两个健康”典型案例。2025年以来，全市累计开展“预约式”指导服务4668次，解决企业需求问题5293个。

开卷辅导 阳光作业

对于不少经营者而言，执法检查带来的紧张感，大多源于突如其来的到访。

“以前突击检查，生意忙的时候一下子慌了手脚；现在检查时间、检查事项提前告知，我们心里有数，先自己查一遍。”龙湾一家企业负责人说，以前检查是“闭卷摸索”，现在则是执法部门“开卷辅导”。

在龙湾区沙城街道，执法部门提前3个工作日将涵盖户外广告、排水许可、燃气安全、占道经营等事项的检查清单“点对点”发送到企业负责人手机上，给企业留足自查自纠的缓冲期。检查当天，执法中队联合市监所、派出所“进一次门、查多项事”，围绕预告清单重点对企业整改情况开展执法检查，并现场召开联席共商会。

市综合行政执法局相关负责人介绍，温州出台涉企预告行政检查工作指引，明确预告范围，目前已覆盖18个领域、140余项检查事项。对低风险企业延长预告时间、降低现场检查频次，探索依据信用风险等级实行分类分级差异化预告。

同时，温州搭建“预告检查+预约指导”集成模式，组建助企顾问团承接咨询；企业遇生产旺季，可依规申请改期。检查结束后，企业在线提交评价，形成“预告—检查—评价—整改”闭环。今年以来，全市开展预告行政检查700余次，企业满意率100%。

全程纠偏 容错修复

“三预”的内核是监管关口持续前移，优先提醒，引导企业主动整改。

“以前最怕的是出了问题才知道，现在系统会先提醒，检查的频次少了，对我们经营的打扰也少了。”瑞安一家母婴保健机构负责人说。这份安静，来自“全无感”的执法监管方式——远程监管、非现场执法，把上门检查的频次降到最低，也让产妇和新生儿少被打扰。

支撑“无感”的是一张智慧监管网。“审管执信”平台打通12个业务系统，审批、监管、执法、信用应用串成闭环；无人机、高点视频监控、AI识别算法搭起“空地一体、人机协同”的巡查体系，形成“前端感知—违法预警—调查核实—整改反馈”的链条。2026年，全市非现场检查预警117万余次，很多隐患还没发展成违法问题，就已经得到处置。

对于轻微违法行为，温州落实包容审慎监管，优先发放《预警通知书》，督促企业按期整改；确需作出行政处罚的，推行“三书同达”——《行政处罚决定书》《规范经营建议书》《信用修复告知书》一并送达，构建“预防—惩处—修复”一体化帮扶机制。2026年以来，全市累计发放“三书”1万余份，助力企业及时纠错、重塑信用。

市综合行政执法局相关负责人表示，下一步将立足当前实践，持续依托“大综合一体化”行政执法改革，深化“三预”机制建设，推动执法监管从“事后罚”向“事前防”、从“管理型”向“服务型”转变，着力打造“无事不扰、有事必应”的涉企监管新生态。

来 源：温州晚报

原标题： 变“事后罚”为“事前防” 温州“三预”机制护航法治化营商环境

记者 张琼冉 受访单位供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com