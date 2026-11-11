温州景山公园秋景：彩叶渐染，静待君赏
温州动物园 2026-11-11 08:56:04
几番冷暖交替，秋意渐深，温州景山公园的彩叶盛宴正徐徐拉开帷幕。11至12月，一起相约景山公园，漫步草坪、穿行栈道、闲走游步道、深入林下空间，沉浸式感受景山独有的秋冬景致。
几番冷暖交替，秋意渐深，温州景山公园的彩叶盛宴正徐徐拉开帷幕。
瓯浦垟草坪为公园彩叶核心观赏区，银杏、乌桕、无患子、枫香、水杉、鸡爪槭、红枫等各类色叶树种齐聚于此，与金色草坪相映成趣，织成层次丰富的秋日画卷。
龙盘山栈道沿线，260余株水杉成排生长。沿栈道徐行山间，草木清香随风漫开，暖阳穿叶，洒落一地碎金般的光斑，放目远眺，更能饱览一城盛景。
观光水塔旁，550余株金钱松自成秋日秘境。满树金黄在日光下熠熠生辉，脚下层层堆积的松针，踩上去沙沙轻响，是秋天看得见、听得见的浪漫。
此外，景山路、雪山路、金西路两侧，鸡爪槭与红枫沿路错落点缀、次第转色，或浅黄初染，或艳红似火，在常青林木映衬下，化作一路灵动跃动的秋色。
11至12月，不妨相约景山公园，漫步草坪、穿行栈道、闲走游步道、深入林下空间，沉浸式感受景山独有的秋冬景致。
来 源：温州动物园
原标题： 温州景山公园秋景：彩叶渐染，静待君赏
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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