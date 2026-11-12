温州日报 2026-11-12 08:17:33

11月11日，我市2026年秋假正式开启，温州龙湾国际机场、铁路温州南站的“含娃量”逐渐升高。和去年受新鲜感驱动、说走就走的出行热潮不同，今年不少家长提前谋划行程，对照客流、票价信息错峰安排，精打细算、理性出游成为本次秋假出行的鲜明特点。

昨天，为期8天的江心屿秋假放风活动启动。活动安排了网红科学实验秀，还有非遗手作研学、巨型木偶狂欢等项目。记者 蒋文广 摄

温州网讯 “我要去景德镇玩陶艺”“我要去长白山追雪”……昨天，我市2026年秋假正式开启，温州龙湾国际机场、铁路温州南站的“含娃量”逐渐升高。和去年受新鲜感驱动、说走就走的出行热潮不同，今年不少家长提前谋划行程，对照客流、票价信息错峰安排，精打细算、理性出游成为本次秋假出行的鲜明特点。

按照安排，今年温州义务教育阶段中小学实行市域分批次错峰放秋假：瑞安、文成、平阳、泰顺、苍南、龙港放假时间为11月11日至13日；鹿城、龙湾、瓯海、洞头、乐清、永嘉则安排在11月16日至18日，每批假期均为三天。分时段放假的制度设计，也推动全市铁路、民航客流平稳梯度增长。

铁路温州南站相关负责人表示，首日客流整体平稳，没有出现集中扎堆的情况，截至当天下午6点30分，共发送旅客近4.6万人次，客流量相比去年同一天增加了63.28%。“不过这个周末连着后面三天的秋假，又会带动新一批客流的增长，目前已经确定周末加开两对车次，分别是温州南~上海虹桥G7564/G7565次1对；杭州东~温州南G7667/G7668次1对。”该负责人介绍道。

“今天感觉机场候机大厅里孩子明显多了起来。”温州龙湾国际机场地勤保障部服务科科长张雷告诉记者，其实11月10日下班后，已经有一些家长带着放学的孩子直冲机场了，目前来看秋假期间的亲子游出行，主要集中在北京、广州、武汉、海口、长春等热门旅游城市。

据交通部门预判，本次秋假客流高峰将持续分散，返程时段也将呈现错峰回流的特点。目前铁路、市域铁路、公交等均已做好运力储备，针对研学团、亲子家庭的专属服务通道也已常态化启用，保障假期出行平稳有序。

不少家长把网友总结的攻略当成出行参考。“去年放假说走就走，路上堵、景区挤，体验打折扣。今年刷到大家分享的数据笔记，干脆把行程挪到中间一天。” 市民陈女士说。还有网友在社交平台留言：“以前是看哪里好玩去哪里，现在先查余票和房价，反过来选日子、挑地方。”

出行规划的成熟，也直接带动了目的地选择的分化，今年秋假不再是“全民打卡热门乐园”的单一格局，长途深度游与短途休闲游两条路线并行。据业内人士介绍，跨省长线方面，传统的迪士尼、环球影城等大型乐园热度有所回落，长白山、延吉、开封万岁山等兼具秋日风光与沉浸式体验的目的地异军突起。

业内人士表示，家长出行理念的成熟，一方面让客流分布更均衡，减轻了交通与景区的集中承压；另一方面也倒逼着文旅市场细化产品，无论是长途的特色线路，还是本地的亲子福利，都是对差异化需求的回应。

又讯 （记者 徐龙飞） 晴好天气到昨天为止，假期正好遇到后一波雨水和冷空气。市气象台预报，今天我市多云到阴，下午起局部有小雨，此后阴雨断断续续，要到周日才见缓和。

气温倒不算低，市区今天14至22℃，明天17至23℃，周末白天最高仍在22℃以上，下周二受冷空气影响回落到16至19℃。省气象台预报，14日全省阴有小雨，局部中雨，17日阴有雨，部分中到大雨，后期还伴有降温和大风。

来 源：温州日报

原标题： 秋假第一批“娃娃队”已出发 出游要做足天气和交通功课

记者 张晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com