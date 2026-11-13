苍南16.18公里滨海长廊全新亮相
温州网讯 苍南县水利局近日透露，浙江省“千项万亿”重大工程——苍南县海塘安澜工程稳步推进。目前，该县27.62公里海塘主体工程已完成16.18公里，多条海塘相继竣工投用，集防洪防潮、生态观光、休闲漫步于一体的滨海长廊初具雏形。
在大渔镇大岙海塘，平整开阔的堤顶步道干净整洁，精致的景观配套错落有致，一条兼具防汛安全与休闲观光功能的滨海长廊已然成型。作为该县海塘安澜工程北片重要子项目，大岙海塘于2024年1月启动建设，2025年5月完成建设，是该工程首批建成落地的子工程之一。
“大岙海塘采用透水式框架堤结构，向海一侧延伸，打造出10米宽的滨海框架平台。我们在原有堤体结构基础上，新增2座驿站管理房，配套建设景观绿化、休闲廊架、文化景墙等便民景观设施，在筑牢防潮防线的同时，极大提升了海塘的景观效果和实用性。”苍南县水利局海塘安澜工程建设工作专班相关负责人叶宗开表示。
据悉，苍南县海塘安澜工程项目计划对全县25条海塘进行提标加固，全线总长27.62公里，同步实施62座闸站新建改造工程，包含2座新建泵站、1座新建水闸，配套整治开挖河道约3公里，整体工程预计2027年底完成主体建设。
项目全面建成后，苍南沿海海塘防洪挡潮标准将提升至20至50年一遇，进一步筑牢沿海防汛安全屏障。同时，依托宽阔的海塘框架平台，持续完善驿站配套和景观绿化，布局滨海业态，将传统水利堤防升级为可观景、可漫步、可休闲的滨海公共空间，实现防汛安全、生态修复、文旅赋能三重效益。
来 源：温州都市报
通讯员 徐舒婷 张平亮
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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