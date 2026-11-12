温州日报 2026-11-12 09:10:00

11月13日至15日，三垟湿地阳台有时 SPACE将开启“有时青年生活季”，集合创意市集、沉浸式游园、手作体验、“一日店长”互动等多元玩法，打造兼具文化体验、社交互动、趣味打卡的周末聚场，无论是年轻人结伴出游，还是亲子家庭遛娃，都能在这里度过惬意秋假时光。

温州网讯 温州秋假如约而至，秋日休闲计划可以安排上啦！11月13日至15日，三垟湿地阳台有时 SPACE将开启“有时青年生活季”，集合创意市集、沉浸式游园、手作体验、“一日店长”互动等多元玩法，打造兼具文化体验、社交互动、趣味打卡的周末聚场，无论是年轻人结伴出游，还是亲子家庭遛娃，都能在这里度过惬意秋假时光。

作为本次活动的重要板块，“有时集”青年创意市集从中午12点一直持续到晚上8点，届时将设置30余个特色摊位，涵盖原创手作、生活方式好物、文创周边、特调餐饮等品类。市集汇聚本地及周边城市优质主理人品牌，依托三垟湿地自然生态场景，营造轻松、治愈的秋日逛游氛围，让市民游客在湿地风光中感受青年生活方式的多元表达。秋假期间，带孩子逛市集、淘好物，也别有一番趣味。

活动期间，有时SPACE推出“LIFE PUZZLE”沉浸式游园打卡活动。游客可领取专属生活拼图底板及游园地图，前往有时喝酒、烘焙、商店、吃饭、咖啡、普拉提、运动等七大核心业态站点，通过趣味互动兑换有时SPACE限定生活礼包，在游园过程中逐步拼出属于自己的“生活拼图”，感受不同生活场景带来的新鲜体验。亲子家庭可借此机会一同探索湿地空间，在互动中收获秋假专属记忆。

为满足市民游客沉浸式消费与互动需求，现场同步开放8大DIY手作体验，包括猫咪寿司、咖啡渣香牌、南瓜钩织、秋日甜点等内容。活动分设成人场与亲子场，兼顾青年社交与亲子家庭参与需求，丰富秋假中的亲子休闲选择。

为增强现场互动性与吸引力，活动特别推出“一日店长”企划。11月14日，浙BA拉拉队“弎弄sannong女团”将担任店长；11月15日，本土知名博主“超冷的大灰熊”将接力登场。店长值班时间分为白天场13:00—18:00和夜间场19:00—22:00。白天场将在“屋顶冷萃咖啡”担任主理人，适合亲子家庭逛游途中打卡体验；夜间场则在“有时喝酒 Youth Bar”进行饮品调制与青年社交互动，面向成年游客。

这个11月，不妨相约三垟湿地，在有时SPACE“有时青年生活季”中感受自然、创意与社交交织的周末新玩法。

来 源：温州日报

原标题： 秋假遛娃去三垟湿地 玩转创意与自然

记者 张晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com