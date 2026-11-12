温州援非医生扎根马里“授人以渔、就地造血”

温州都市报 2026-11-12 09:48:00

至目前，第30批援马里中国医疗队进驻马里医院已有一年多时间。其间，温州队员立足当地医疗短板，深耕多学科规范化带教工作，锚定“授人以渔、就地造血”核心目标，通过一堂堂专业授课、一套套标准规范、一本本实用手册，从理论讲解、实操带教、感控规范到临床应用全方位赋能，帮助马里医护提升独立诊疗能力，把先进、成熟、规范的中国医疗技术留在非洲大地，打造一支“带不走的医疗队”。

温州网讯 截至目前，第30批援马里中国医疗队进驻马里医院已有一年多时间。其间，温州队员立足当地医疗短板，深耕多学科规范化带教工作，锚定“授人以渔、就地造血”核心目标，通过一堂堂专业授课、一套套标准规范、一本本实用手册，从理论讲解、实操带教、感控规范到临床应用全方位赋能，帮助马里医护提升独立诊疗能力，把先进、成熟、规范的中国医疗技术留在非洲大地，打造一支“带不走的医疗队”。

针灸科：

推广中医技法，打造便民止痛方案

颈肩腰腿痛是马里高发常见病，当地民众长期负重劳作、姿势单一，发病率居高不下。针对这一民生痛点，温州市中医院援马医生杨文广开展全院公开专题讲座《针灸推拿治疗颈腰痛的临床应用》，吸引50余名马里医务人员参训。

讲座系统讲解中医针灸推拿诊疗原理、适用范围、禁忌要点与核心穴位，并结合当地真实病例解析治疗成效。为让抽象手法直观可学，杨文广将诊疗床搬至现场，实景演示颈椎、腰椎推拿手法。课后，当地医护纷纷上前体验请教、交流实操细节。简便、安全、高效的中医疗法，为当地疼痛类疾病治疗提供了新的本土化解决方案。

外科：

带去前沿技术，补齐微创诊疗短板

为提升马里外科规范化救治水平，温州市人民医院援马医生尤孙武开设《腹腔镜疝修补术》专项授课，紧扣马里本土临床病例，将理论知识与本地病情特点深度结合，内容务实易懂、贴合临床实操。

同时，温医大四名援马专家牵头开展钱礼外科学院外科技术专项培训，面向马里医院7个科室30余名医护人员，系统讲授创面修复、微创操作、专科器械使用、外科用药规范等核心内容，同步分享国内前沿手术视频，手把手夯实当地外科诊疗基础，持续提升复杂外伤、疝气、创面修复等常见病种的规范化救治能力。

手术室专科：

严守规范底线，筑牢手术安全屏障

规范操作是手术安全的根本保障。温医大附一院手术室专科组长金婷结合一年多援马临床实操经验，系统性开展两轮手术室全员规范化培训。

第一轮聚焦重症手术配合、手术室安全管理、器械清点制度、手术体位与设备安全等专科核心内容，优化马里医院手术室原有工作流程；第二轮围绕院感质控，开展环境卫生管理、无菌操作技术、感控基础等专项培训，覆盖手术室护士、外科医师、保洁人员，全程配套考核验收。以“培训+考核+整改”闭环模式，让无菌规范、安全理念真正入脑入心，守住每一台手术的安全底线。

创面骨科：

编撰专属手册，实现创面诊疗标准化

针对马里慢性难愈性创面、糖尿病足、压疮高发且诊疗不规范的现状，温医大附二院援马医生胡炜、陈斯联合金婷、李芙蓉等队员，开展糖尿病足诊疗、眼底并发症防治、压疮防护、创面感染用药系列专项培训。

结合国内成熟的肤生工程救治经验与马里医疗现状，团队自主编撰适配马里本土的《慢性难愈性创面诊疗手册》及专项教学材料，培训后全员发放、全院共享。标准化手册可随时查阅、反复复用，有效解决当地创面治疗无依据、操作不统一的难题，让创面修复诊疗有章可循、有据可依。

眼科：

实战手术带教，提升显微操作能力

翼状胬肉是马里眼科高发疾病，且当地患者病灶偏大、病情复杂，对显微手术操作要求极高。温医大附属眼视光医院陈斯医生立足本土病情特点，针对性开展翼状胬肉切除术专项带教。

依托真实手术场景，现场讲解手术适应症、术前评估、风险预判，手把手示范结膜分离、胬肉切除、创面精细处理等关键步骤，实时纠正操作误区、细化手术细节。以实战代教、以病例促学，补齐当地眼科显微手术短板，让本土医生具备独立开展常规胬肉手术的能力。

药剂科：

创新图文科普，提升安全用药水平

针对马里民众识字率偏低、纯文字宣教落地难的问题，温医大附一院副主任药师李芙蓉创新搭建分层用药科普体系：面向医护印发《援马中成药使用指南手册》；全院张贴可视化科普海报；为患者配发图文用药小卡片；候诊区常态化开展15分钟双语微宣讲，用班巴拉语通俗解读用药知识；药房窗口增设流行病专项用药指导服务。

手册、海报、卡片、现场宣讲多维联动，打破语言与认知壁垒，让当地医患看得懂、学得会、用得对，全面提升区域合理用药、安全用药水平。

从单一授课到体系化培训，从实操带教到制度规范，从口头传授到书本留存，温州援马里医疗队的每一项工作，都指向一个长远目标：让技术脱离人员依附，让能力扎根本土医院。温州援外医者用实实在在的“造血式”帮扶，书写新时代中非友谊与援外医疗的温暖答卷。

来 源：温州都市报

原标题： 温州援非医生扎根马里“授人以渔、就地造血”

记者 陈忠

本文转自：温州新闻网 66wz.com