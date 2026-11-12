温州都市报 2026-11-12 09:14:00

近日，市民金先生求助称：他在某购物平台购买的一部苹果手机疑似“非全新机”，维权时平台提出的方案，与页面承诺的“非新赔三”相去甚远。

金先生购买的手机，以及平台页面有关“非新赔三”的信息

温州网讯 冲着平台“百亿补贴”下单，本以为捡了实惠，没想到新买的苹果手机竟在一个月前就已被激活。近日，市民金先生求助称：他在某购物平台购买的一部苹果手机疑似“非全新机”，维权时平台提出的方案，与页面承诺的“非新赔三”相去甚远。

10月28日，金先生在该平台的“百亿补贴”频道下单购买了一部苹果手机，实付9894元。吸引他的，是该频道页面上醒目的“正品发货”“非新赔三”“7天保价”等承诺。“页面写得很清楚，不是全新的就赔三倍。”金先生说。

10月31日，快递到货。由于手机壳和贴膜尚未寄到，金先生当着快递员的面拆封激活后，便将手机搁在了一旁。直到11月2日晚，他才开始正式使用。次日贴膜时，他发现手机表面有一道细微划痕，心里顿时犯了嘀咕。

金先生随即通过平台订单页面的查询入口，输入手机序列号进行核验。查询结果让他吃了一惊：这部手机的购买日期显示为2026年9月29日，有限保修到期日期为2027年9月28日——也就是说，手机在一个月前就已被激活。

为稳妥起见，金先生又拨打了苹果官方客服热线。客服核实序列号后给出了同样的结论：该手机确于9月29日被激活。客服还建议他与售卖商家沟通，并透露近期已接到其他消费者类似情况的咨询和投诉。

金先生说，发现手机有问题后自己就联系了平台，平台最先给出的解决办法是赠送消费券，被他拒绝了。“平台一直在拖，没有给我满意的解决办法，无奈之下才向你们媒体求助。”

记者就此事联系平台官方客服。客服人员记录订单号查询后，确认了金先生的购买记录，并表示相关问题需由相关部门处理。此后又给记者来电，称平台将在24小时内联系记者回复。

就在记者联系平台后不久，金先生反馈称，平台客服已主动联系他，提出“退一赔一”的解决方案：金先生退还手机，平台退还9894元购机款，并另行赔付9894元。对此，金先生明确表示不接受：“按照‘非新赔三’的承诺，退货退款之后，还应当再赔付三倍金额。”

截至发稿，记者尚未接到平台客服的进一步回复。

来 源：温州都市报

原标题： 冲着平台“百亿补贴”下单 买到的苹果手机竟是“非全新机”

记者 蔡挺

本文转自：温州新闻网 66wz.com