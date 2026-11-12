过去十年温州人均预期寿命 增长了1.79岁

温州晚报 2026-11-12 09:22:00

11月11日，高水平建设健康温州新闻发布会举行，会上回顾了健康温州十年建设成果，并解读高水平建设健康温州行动方案及下一步安排。

温州网讯 昨天，高水平建设健康温州新闻发布会举行，会上回顾了健康温州十年建设成果，并解读高水平建设健康温州行动方案及下一步安排。

温州人均预期寿命增长1.79岁

十年成绩单成色十足。温州深入实施健康优先发展战略，编制实施“健康温州2030”行动纲要，深入推进健康温州28项行动，全面构建政策、工作、指标和评价“四大体系”，设定的23个指标已有19个提前达到2030年目标值。健康浙江考核连续7年获评优秀。

数据最有说服力：人均预期寿命10年间增长1.79岁，达到82.29岁，高出全国平均3.04岁；居民健康素养水平达43.73%，高出全国平均10.04个百分点；重大慢病过早死亡率降至9.66%，低于全国平均4.14个百分点。健康城市建设创新模式试点经验获全国推广，“三角三库”健康影响评价工作机制成为全国典型经验。

十年间，公共卫生安全城市基本建成，获批全国首批医防融合试点城市，全市疾控机构规范化率达92.3%；区域医疗高地建设成效显著，全市三甲医院增至12家，入选国家临床重点专科（含建设项目）14个，“十四五”以来106个医疗卫生重点项目建成投用；基层医疗卫生服务可及便利，乡镇卫生院（社区卫生服务中心）100%达到国家服务能力标准，全市投用巡回诊疗车212辆，县域就诊率提升至91.92%，基层就诊率提升至67.2%；医药卫生体制改革持续深化，在全国地市级行政区医改监测中位列第一方阵；重点人群健康服务全面改善。累计发放育儿补贴9.02亿元，托位比例达76.3%，每千名老年人康复护理床位数5.57张，成为全国唯一老年健康重点联系城市。

群众看病更顺畅负担更轻

群众看病就医的急难愁盼，正是改革发力点。围绕分级诊疗体系建设，温州将以转诊会诊一件事改革、基层专病特色科室建设等为切入口，持续深化紧密型医疗联合体建设。一方面提升基层医疗能力，建成基层专病特色科室，做实家庭医生签约服务，推广“巡回医疗+家庭病床+慢病管理+AI智能诊疗”融合服务模式；另一方面畅通双向转诊渠道，加快市级转诊会诊管理中心实体化运行，上线转诊会诊服务一体化平台和医师掌上终端应用，实现“一键+转诊、预约、会诊、共享、阅片”等服务，并建立紧密型医联体“一张床”管理机制。同时强化资源协同共享，加快转诊会诊、区域心电、药事服务等8个“一张网”建设，推进县、乡、村医疗卫生人才一体化管理，努力打造“小病在基层、大病到医院、康复回基层”的分级诊疗格局。

医保惠民同样给力。聚焦“减负担、优供给、强保障”三个维度，温州深化住院DRG支付方式改革，全面落地2025版国家医保药品目录，新增114种药品、总数增至3253种；常态化制度化推进集采，累计落地药品24批次、超600种，耗材22批次、34大类，年减轻群众负担超6亿元。新增人工心脏、脑机接口、手术机器人等前瞻性医疗技术价格项目，推进集采药品进基层医疗机构、进民营医院、进零售药店，目前已覆盖1226家。长期护理保险扩面提质，今年以来累计2.62万名失能失智人员享受待遇；提升0—6岁参保儿童门诊报销比例和最高支付限额，实施生育服务包全额保障；迭代“医保经困”行动，今年已资助困难群众参保13.44万人，支出医疗救助基金4亿元，确保困难群众不因大病掉队。

向“东南沿海医疗高地”进发

今年是“十五五”起步之年，高水平建设健康温州如何落子？发布会给出明确答案：我市已正式印发《高水平建设健康温州行动方案》，以“建高峰、强县域、固基层、优服务、促协同”为工作主线，重点在四个方面攻坚突破。

更加注重内涵发展，推动健康服务提质创优。争创国家医学中心、国家区域医疗中心，落地一批省级重大疾病诊治中心，2027年建成温附一院省级区域医疗中心；建好温医大附属肿瘤医院，力争全省率先投用质子治疗中心；加快市体育运动医院扩容提质，实施医疗卫生强基工程，力争县级医院综合实力居全省第一梯队，打造东南沿海医疗高地。

更加注重健康管理，推动健康水平稳步跃升。推进重大慢性病“防治康管”全链条服务改革，建好基层慢病一体化门诊和AI慢病智管平台，实施儿童青少年“五健”促进行动和阳光儿童健康守护行动，擦亮“明眸皓齿”品牌，推进中医药健康促进行动。

更加注重改革破题，推动健康保障普惠可及。深化“转诊会诊服务一件事”改革，深化医疗卫生人才“县乡村一体化”管理改革和卫生健康数字化改革，争创医疗健康数据国家实验室，争创国家人工智能应用中试基地（医疗领域）温州园区，深化“医康养护助”融合改革和“生育友好一类事”改革。

更加注重共建共享，推动健康治理协同高效。推动出台《温州市健康影响评估条例》，健全新发突发传染病监测预警机制，坚持“三医”协同发展和治理，全市域开展全国健康城镇创建，争创全国首批健康城市，加快打造健康促进型社会。

来 源：温州晚报

原标题： 过去十年温州人均预期寿命 增长了1.79岁

记者 谢施琦

本文转自：温州新闻网 66wz.com