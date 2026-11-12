温州产业园加快“筑巢引凤” 寻求持久生命力

温州日报 2026-11-12 08:44:00

近日，瓯海区国家大学科技园、南湖科创中心等10多个产业园区发布招商信息，涉及招商面积达100多万平方米。园区不只提供办公空间，还配套生活设施、人才公寓和系列企业服务等。

位于七都岛的智能谷园区。包洲峰 摄

温州网讯 近日，瓯海区国家大学科技园、南湖科创中心等10多个产业园区发布招商信息，涉及招商面积达100多万平方米。园区不只提供办公空间，还配套生活设施、人才公寓和系列企业服务等。

产业是经济发展的核心引擎。近年来随着我市产业的迭代升级和提质增效，一批特色产业园区陆续涌现，数安港、智能谷、中国眼谷、中国基因药谷等高能级平台多点开花，不仅为我市培育新质生产力、赋能传统制造业转型搭建了全新平台，也通过织密上下游产业链，实现从“筑巢引凤”到“培育生态”的转变，成为推动温州打造万亿之城的助推器。

从零散分布到集聚发展

产业高地竞先布局

新平台、新载体密集落地，掀起一轮产业空间革命。如今，环绕大罗山科创走廊，数安港、中国眼谷、中国基因药谷、国际云软件谷、新光谷、智能谷，犹如六颗明珠镶嵌其上。“一港五谷”赛道清晰，瞄准新质生产力持续破局：数安港抢占“人工智能+数据安全”赛道，加快构建“安全底座+数据粮仓+垂类模型+场景生态”体系；中国眼谷依托温州医科大学眼视光学科优势，打通眼健康全产业链；中国基因药谷聚焦生长因子等生物医药方向，搭建从研发、中试到临床、生产的全链条平台；智能谷、新光谷、国际云软件谷则分别面向人工智能、激光光电和软件信息服务，推动技术进入更多真实产业场景。

与此同时，在市区双屿、丰门、南郊、娄桥、丽岙、海经区、滨海等片区，一批高质量产业载体、智能化制造基地等加速布局和升级，赋能时尚制造、智能制造等实体制造业转型升级。

其中，鹿城西部的丰门和双屿片区正加速推进中国（温州）鞋业智能制造示范区基础设施配套项目、温州市轻工产业智能制造基地配套设施、温州西部时尚城低空产业园、西部时尚城智慧云仓等项目建设，助力“中国鞋都”加速向“世界鞋都”迈进。瓯海南部眼镜、鞋服智能制造根基深厚，仙丽千亩产业园区正在如火如荼建设中，将与南侧时尚智造片区共同形成瓯海区南部产业集聚平台。龙湾、温州湾新区是先进制造与硬核科创的承载地，浙南科技城以深耕激光与光电、新材料、生命健康等产业为主导，海经区、滨海片区连片布局大面积产业基地，承载新能源、高端装备制造项目等。

对此，有业内人士认为，大批现代化产业载体和平台的投用，为新兴产业落地、中小企业孵化、产业转型升级提供了充足空间支撑，也让温州产业发展从零散分布走向集聚发展。

全链条服务

构筑共生“生态圈”

厂房易建，生态难育。越来越多园区运营者意识到，产业持久竞争力，不在于载体数量多少，而在于生态是否闭环、要素能否流动。温州产业园转型的方向，正在从“建设物理空间”转向“培育共生生态”。

“同处于一个地块的产业园区，为什么有的满租有的园区却一半空置？这就十分考验园区运营商的智慧。”鹿城区楼宇经济促进会会长任海东分析，如果要想把园区运营好，运营商得从收租模式转为平台思维，需要具备物业、配套、企业服务、产业运营、资本运营五层能力。现下我市很多产业园区配套、服务都做得不错，大幅提升了企业和员工的体验感。但是“留人靠生态”，想真正做到让企业不舍得搬，就得通过上游、下游撮合、协同，也就是说让入驻企业互相做生意，搬走了生意就断了，企业自然也就留下了。最后一层则是产业投资、股权绑定REITS等资本运营，本质就是成为利益共同体，园区不再是房东，是企业真正的合伙人。

为让企业“留下来、扎下根”，我市不少产业园区不仅持续优化硬环境、软服务，还通过搭建供需对接平台、建设实验室和中试基地等方式构建产业“生态圈”。比如瓯飞创新产业园持续优化营商环境，联合多家金融机构为入园企业提供精准金融支撑；数安港积极打造产业社区，并于近日在园区设立产业服务1号店，让入驻企业像逛便利店一样挑服务、像居民攒积分一样享权益；中国眼谷逐步集聚生态企业和企业研究院，形成较为完备的眼视光产业链；瓯海出台政策，打出一套覆盖“培育—孵化—升级”全生命周期的政策“组合拳”等。

作为制造业强市，温州在电气、鞋业、服装、汽车零部件、泵阀等传统产业上根基扎实，是任何一场“空间革命”都绕不开的土壤。产业园区充当“连接器”，把新的技术、新的产品送到车间一线，让新兴产业扎根温州制造的沃土，而不是悬浮在独立的科创楼宇里，实现新平台与老制造的双向赋能。当园区之间打破围墙、产业链相互咬合、服务持续跟进，越来越多企业才能在这片土壤扎根成长，让产业平台真正成为城市经济增长的活力源泉。

来 源：温州日报

原标题： 我市产业园加快“筑巢引凤”，在竞合中寻求持久生命力 造好园区更要造“好生态”

记者 笑银

本文转自：温州新闻网 66wz.com