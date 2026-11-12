温州晚报 2026-11-12 09:50:00

在鹿城区蒲鞋市街道蒋家桥社区同德廊口袋公园，有一群退休老人自发行善，从烧茶送水起步，成长为拥有七八十人的正规慈善组织，把善意送到街坊身边。

义工队准备爱心餐 陈向爱/摄

温州网讯 在鹿城区蒲鞋市街道蒋家桥社区同德廊口袋公园，有一群退休老人自发行善，从烧茶送水起步，成长为拥有七八十人的正规慈善组织，把善意送到街坊身边。近日，记者来到这里，听大家讲述同德廊的爱心故事。

从一人行善到中心挂牌

2023年，同德廊口袋公园建成，属于温州“建设100个口袋公园”民生实事项目。

75岁的黄益康在蒋家桥社区住了30多年。他说，口袋公园有一条名叫同德廊的长廊，每天清晨六点，就有老人来这里锻炼，直到晚上八点半依旧有老人组团跳舞。

看着早晚在此落脚闲聊的邻里，黄益康想着为大家做点事。他从烧一壶茶水开始，再加上打扫卫生。后来，越来越多的退休邻居主动参与进来，一支小小的志愿队伍就这样组成了。最早有30多名志愿者，大多是周边退休居民。大家轮流排班，每人一周参与一天服务，不计报酬。

“黄益康老先生之前办过几家厂子，懂组织、热心肠，很适合带着大家做公益。”蒋家桥社区党委书记金威说，经过一年多的持续观察，社区结合基层治理的实际需求，主动和黄益康商量，提议把这支志愿小队注册成正规慈善组织。2025年4月，同德廊公益慈善服务中心在民政部门完成注册，6月正式揭牌。

“同德廊这个名字，是我当年推荐给公园建设方的，寓意‘邻里同心同德，一起建设好家园’。”蒋家桥社区前任党委书记叶兴华说，他也在这里发挥余热，担任同德廊公益慈善服务中心临时党支部书记。

每日送出200份爱心餐

慈善队伍挂牌后，爱心服务项目也一点点拓展开来。

爱心早餐是同德廊最固定的项目，每日送出近200份热餐。今年台风期间，志愿者们坚持为街道大型避灾点准备一日三餐，保障避险群众吃上热饭。

便民理发服务，从最初一人上手，慢慢发展到三名志愿者轮值，每周周一、周五上午开放。遇上行动不便的老人，志愿者要么推着轮椅接过来，要么上门服务。

长廊还设了暖心驿站，外卖骑手、保洁工人可以进来休息、喝水、充电。志愿者也常上门看望独居老人，陪他们说说话。

“行善做寿”是同德廊的特色项目，从去年七八月份开始，一些老人过生日，不办宴席，拿出1000元到1500元，包下当天的爱心早餐，煮上加蛋长寿面，送给环卫工人、外来务工人员和路过市民。超出餐食成本的善款，全部留存，用于其他帮扶。同德廊会送上证书和伴手礼，这份祝寿新风，慢慢被社区居民接受，至今已有二三十位老人来捐款过生日。

“所有接触食品制作的志愿者，都持有健康证，守住食品安全的底线。”黄益康说，队伍如今已有七八十人，其中四五位，曾经捐款包下爱心早餐，被这份善意打动，加入进来一起做慈善。

踏踏实实献爱心

“同德廊能一步步走稳，离不开社区的支持。”黄益康说，社区帮忙对接爱心企业，还带着志愿者去红日亭、三乐亭等老牌公益组织学习，推动队伍慢慢规范化。

金威说，同德廊在社区，更像政策帮扶之外的补位力量。有些困难群众达不到低保帮扶条件，或是帮扶审批需要时间，这段空当里，民间公益力量就能搭把手。同德廊一直坚持救急不救穷，帮大家渡过眼前难关。

东港小区一名60多岁保安遭遇交通事故，事故责任还没有定论，住院数月，生活拮据。社区把消息给到同德廊，志愿者为他送去2000元慰问金；社区里一名瘫痪在床的居民，跟姐姐相依为命，收到线索后，志愿者连续半年给他送餐，直到对方搬到其他社区……

从最初长廊里一壶免费热茶，到登记在册的慈善机构，同德廊延续着温州的“善亭”文化传统，踏踏实实献爱心，一碗热饭、一次闲谈、一场应急帮扶，让邻里之间守望相助的暖意，在长廊里一直传递。

来 源：温州晚报

原标题： 一群退休老人同德行善 口袋公园里长出了“长者爱心社”

记者 叶雄伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com