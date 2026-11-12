温州晚报 2026-11-12 08:37:00

近日，浙江省2026年度人文乡村建设名单正式公布，瑞安市林川镇林源村成功上榜。

近日，浙江省2026年度人文乡村建设名单正式公布，瑞安市林川镇林源村成功上榜。深藏于瑞安西部大山之中的林源村，距市区42公里，户籍人口1721人，常住人口不足400人，留守老人占比达65%。曾经的林源村村集体经济薄弱、公共阵地缺失、乡土乡风渐弱，是典型的山区薄弱村。历经两年多实践探索，当地盘活各类资源，走出一条适配山区实际的文化共富道路，打造出可复制推广的“林源经验”。

闲置空间变乡村“精神客厅”

走进林源村，刚刚投用的“精神文化长廊”格外引人注目。长廊设在孝德公益实践基地操场内，占地约500平方米，板块内容紧贴本村实际，把本地革命英烈事迹、先辈家风故事、道德模范风采等一一搬上展板，让红色记忆与乡土人文来到村民家门口，成了大家茶余饭后愿意驻足的“精神学堂”。

“以前吃完饭大家就门口随便站站、聊聊。现在路过长廊，停下来读一读先辈故事，不知不觉就受了教育。”村民林阿姨饭后常来长廊散步，看着一块块展板感慨不已。这条长廊从今年8月启动资料收集，驻村第一书记钟金燕牵头，村“两委”班子挨家走访老党员、征集老物件旧故事，反复打磨每一块展板内容，只为留住那些真实鲜活的乡村记忆。

“这块场地人流量大，我们希望村民路过时能看一看、读一读，在潜移默化中提升文明素养。”林川镇林源村党支部书记林建林说。

除了文化长廊，村里还把一座废弃的老旧校舍“唤醒”了。过去堆满杂物的600平方米闲置建筑，经过多方筹措30多万元资金改造，蜕变为功能齐全的新时代文明实践站，内设多功能活动室、爱心食堂、阅览室等区域，日均接待村民与访客近百人。两年间，实践站累计开展各类活动700余场，服务群众超3万人次。老旧场地摇身一变，成了服务群众的治理枢纽。

一餐热饭暖山乡

针对山区留守老人多、吃饭难的现实痛点，2024年4月，林源村爱心食堂正式开张，提供堂食与上门送餐服务。村“两委”干部、党员、志愿者组成送餐队伍，不管刮风下雨，坚持为高龄、独居老人送去热饭热菜，最远一户往返送餐路程就要半小时。

送餐不只是送一口热饭，更是掌握老人生活状况的“探头”。此前志愿者上门送餐时，及时发现一名独居老人突发疾病倒地，第一时间联系家属送医，帮老人脱离了危险。“我父亲那次多亏了志愿者及时发现，不然后果不敢想。”村民潘先生回忆起这件事仍十分动容。受此触动，他主动报名成为爱心食堂的一名志愿者，接过了爱心接力棒。

截至目前，爱心食堂稳定运行750余天，累计送出餐食2万余份，志愿者参与服务达5000人次。如今食堂已升级为林川爱心食堂，辐射周边5个山村，每日送餐160份，送餐总里程超20公里。本土乡贤、爱心企业累计捐款35万元，为食堂长效运转提供了保障。

林川镇林源村党支部书记林建林说：“大家都把爱心食堂的工作当作自己的事业来做。”为破解山区治理力量薄弱的难题，村里建立党员志愿服务刚性参与制度，将服务表现纳入评优评先。同时盘活村内闲置土地种植蔬菜供给食堂，组建6支本土志愿队伍，引进8支外部专业公益团队驻点帮扶，实现了从“少数人干”向“众人齐心干”的转变。村民林老伯感慨：“以前村里办事就靠几个村干部，现在越来越多村民愿意站出来为村里出力。”

民俗在房前屋后“活”起来

林源村地处瞿湖古道腹地，历史上受陶弘景医药文化熏陶，村民素有种植草药的民俗传统。但随着人口外流，这一习俗逐渐没落。借全国文明村创建契机，村里发动村民利用房前屋后、古道边角等零星地块，复种鱼腥草、车前草等十余种中草药。如今全村半数闲置零碎土地种上了草药，户户庭院药香萦绕，濒临失传的民俗重新焕发活力，村容村貌与村民的乡土归属感同步提升。

村里还巧做文明转化文章——依托村口“日行一善”宣传栏记录村民各类善行，创新推行“善行积分”制度：村民参与志愿服务、环境整治、孝老互助等活动均可累积积分，能够在爱心食堂兑换餐食，做到“小善有记录、美德有回报”。两年来累计记录好人好事100余件，覆盖群众千余人次。

山区善治的“林源答卷”

在文化与乡风建设的基础上，林源村进一步把文明力量延伸到育人与富民领域。当地持续开设孝德夏令营，设置草药科普、农耕实践、家风孝亲等课程，在服务少年儿童的同时带动40余个家庭参与乡村共治；常态化举办孝德文化节，开展敬老宴、农耕体验、农副产品展销等活动，把文化活动转化为增收渠道，化解邻里矛盾，形成“文明育人、服务惠民、产业富民、治理增效”的良性循环。

瑞安市文明办相关负责人表示，从薄弱深山村落成长为人文善治样板，林源村依托“内外循环”模式激活各类乡土资源，推动文明实践扎根山野田间，为山区和美乡村、人文乡村建设提供了可复制的实践样本。下一步，林源村将继续深挖本土文脉，持续完善民生服务，绘就文化共富的乡村新图景。

来 源：温州晚报

原标题： 深山小村“焕新记” 瑞安林源村入选浙江省2026年度人文乡村建设名单

记者 余婷婷

本文转自：温州新闻网 66wz.com