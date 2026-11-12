温州日报 2026-11-12 08:47:00

作为鹿城西部新城核心区，中央涂片区正迎来配套集中兑现期，一个深度融合、生态宜居的城市西部副中心正加速成型。

咔鹿里时尚运动中心相关场馆和商业近期陆续开放。 鲍南南 摄

温州网讯 最近，凯德投资与浙江凯铂利商业管理有限公司达成合作，将原温州5050购物中心所在物业升级改造为凯德广场，计划打造为萌宠萌娃、超娱社交、亲密熟邻的社区型亲子家庭互动式购物中心，预计2027年开业。

不仅如此，温州医科大学附属温州中心医院新院区（双屿院区）已全面启用、温州市第二中学西部新城校区（二中分校）预计明年投用、咔鹿里时尚运动中心近期陆续开放、茶花等地标项目正加快建设……作为鹿城西部新城核心区，中央涂片区正迎来配套集中兑现期，一个深度融合、生态宜居的城市西部副中心正加速成型。

中央涂片区地处鹿城仰双片区，北临瓯江，与鞋都产业带相连，是温州城市向西拓展的重要门户，规划打造为产城融合创新高地。过去，该片区以旧村、老旧厂房为主，随着城市有机更新持续推进，一批新建住宅区、市政道路等陆续投用，区域面貌和宜居指数有所改善。特别是近年来，鹿城区政务服务中心、鹿城区图书馆新馆、温州医科大学附属温州中心医院新院区（双屿院区）等配套设施的投用，有效补齐了西部长期存在的民生短板。

其中值得一提的是，温州医科大学附属温州中心医院新院区（双屿院区）于今年9月全面启用，温州区域急诊急救中心同步启动。该院区占地面积57亩，总建筑面积约14.3万平方米，规划床位850张，设置地下停车位近1400余个，为城西片区大型三甲综合医院；今年1月正式开放的鹿城区图书馆新馆由闲置厂房改造而来，总建筑面积约2380平方米，馆内设置儿童、青少年和全龄阅读区以及学术交流区、休闲阅览区等多功能区域；备受关注的温州市第二中学西部新城校区及附属小学新建工程项目总用地面积93亩，计划办学规模为初中54个班、小学24个班，预计2027年竣工。

区域内的商业也迎来迭代升级，由老厂房“变身”而来的温州西岸跨境电商产业园，围绕鞋服等主导产业，打造集服务跨境电商全链条和青年创业生活为一体的复合空间；凯德广场改造升级后商业建筑面积超10万平方米，将引入全新业态和消费场景。另外，总占地面积38亩的咔鹿里时尚运动中心与相邻的黄龙体育公园，共同打造集运动健身、赛事、休闲消费于一体的文体商业空间，进一步填补西部大型公共体育场馆空白。

除此之外，片区西面还聚集着在建的“茶花”项目时尚瓯越艺术中心、卓诗尼科创中心、老人头西部时尚城生产制造中心等，建成后将共同构建地标建筑群，成就高端服务业发展平台。

对此，有业内人士分析，过去主城西片最大的难处就是优质公共资源不足，随着医疗、教育、商业、文体等项目陆续落地，中央涂的基础条件确实好了很多，产城人融合不再只是图纸上的规划。片区依托瓯江江景资源，叠加鞋都产业基础，既能承接主城人口外溢，又能服务周边产业工人，有条件形成居住和产业互相支撑的格局。不过眼下，很多项目还在建设中，想要真正形成高品质集聚效应，还需要更长时间打磨，并做好统筹规划和后期长效运营。

来 源：温州日报

原标题： 新商场、新医院、新学校都来了 中央涂片区配套项目陆续落地

作者 佳雨

本文转自：温州新闻网 66wz.com