温州都市报 2026-11-13 08:23:00

温州网讯 巴黎当地时间11月10日中午，联合国教科文组织总部一间宴会厅里，服务员端上一道温州鱼丸，几位嘉宾舀起汤尝了一口，低声交谈起来，频频点头。当天，第八届中法文化论坛·温州菜品鉴午宴在这里举行，近百位教科文组织代表和中法文化界人士出席，温州美食受到好评。这是温州全力申创“世界美食之都”进程中，温州菜首次以整体形象亮相联合国机构总部舞台，标志着这座“万亿之城”的美食国际化战略迈出重要一步。

当天的午宴由温州市文化广电旅游局承办，在旅法温籍侨胞协助下举办。菜品选用温州食材并融入法国风味，由法国国际烹饪联合总会主席陈建斌、执行主席戴显奎带领巴黎多家知名温州餐馆的主厨共同掌勺。温州鱼丸、鱼饼、熏鹅、鸭舌、东海大黄鱼、九层糕等特色菜品依次呈现，既突出温州菜清鲜雅致的风味，也展现传统技艺与创新表达。午宴期间，瓯剧《朔门潮》选段上演，为美食交流注入地方文化韵味。

法国前总理、展望与创新基金会主席拉法兰在致辞中表示，美食凝结着世代传承的技艺与智慧，是文化交流的重要载体，有助于增进不同民族的理解与友谊。

温州市文化广电旅游局党组书记梁彬表示，巴黎是法国温籍侨胞最为集中的城市，餐饮业是许多温州人融入当地生活的重要途径，也成为中法文化交流的重要窗口。

一位在巴黎开餐馆的温州老板参加了整场午宴，他说：“以前是我们把菜做给当地人吃，今天是做给联合国机构的人吃，感觉真好。”

这顿饭背后，是温州申创“世界美食之都”的一连串动作。2024年，温州列入联合国教科文组织创意城市网络“培育城市”名单；2025年、2026年，“争创世界美食之都”连续两年写入市政府工作报告；《温州市促进美食经济发展三年行动计划（2026—2028年）》也已出台。温州菜又称瓯菜，是浙菜四大流派之一，以“轻油、轻芡，重刀工；口味清鲜，淡而不薄”出名，成型的菜品超过250个，“瓯菜烹饪技艺”是省级非遗。目前海外温州人做餐饮的约70万人，这张遍布全球的餐饮网，是温州菜走出去的现成渠道。

据公开资料，“世界美食之都”是联合国教科文组织创意城市网络八大创意领域之一，该项目通过美食文化促进城市可持续发展。“世界美食之都”申报评选每两年开展一次，截至2025年12月，全球共有60个城市入选“世界美食之都”。而中国则有7个，分别是成都、顺德、澳门、扬州、淮安、潮州、泉州。

来 源：温州都市报

原标题： 温州菜香飘联合国教科文组织总部 这场品鉴午宴在巴黎举行，我市申创“世界美食之都”再进一步

记者 叶锋

本文转自：温州新闻网 66wz.com