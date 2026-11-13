温州县域医疗如何从“往上转”走向“留下来”

温州日报 2026-11-13 08:18:00

“留下来”三个字的背后，是县级医院“接得住”的能力。近年来，温州统筹优质医疗资源扩容下沉，推动县级医院提能、医共体联动、优质资源下沉，走出了一条具有辨识度的县域医疗高质量发展之路。

瑞安市人民医院新门诊大楼。 温州市卫健委供图

温州网讯 11月初，一名76岁的患者因反复胸闷，在永嘉县人民医院确诊为阵发性房颤，卒中风险升高至常人的5倍。但这一次，他们没有把该患者往上级医院转。

2小时后，该医院心电生理介入团队成功完成了这例零射线房颤消融术——三维标测建图、微秒级电脉冲精准“点掉”病灶，紧挨着的食管和膈神经几乎不受损伤。术后，患者恢复良好。这项技术是县域首例，填补了永嘉县在该领域的空白。

“没有把患者往上级医院转”的底气，源于医疗资源提升和专业技术精进，这是温州县域医疗十年之变的一个生动注脚。十年间，全市县域就诊率提升至91.92%，基层就诊率提升至67.2%。一般病在市县解决、日常疾病在基层解决，正从政策目标变成群众可感的就医日常。

“留下来”三个字的背后，是县级医院“接得住”的能力。近年来，温州统筹优质医疗资源扩容下沉，推动县级医院提能、医共体联动、优质资源下沉，走出了一条具有辨识度的县域医疗高质量发展之路。

县级医院怎么“接得住”？

县域医疗强不强，关键看县级医院能不能“接得住、治得好”。

今年5月23日，瑞安市人民医院新门诊大楼启用。医院“焕新”，做的第一件事是“拆墙”——打破传统科室壁垒，围绕疾病全周期诊疗需求，把问诊、检查、治疗、康复、随访串成一条线，让患者不必再为一纸报告在楼栋间来回折返。

比配套提升更让老百姓有感的，是那盏常亮的急诊灯。近年来，瑞安市人民医院持续推进胸痛、卒中、创伤等急诊急救五大中心建设，打造国内首创的市域5G急救数智网。与此同时，乐清市人民医院ICU独立开展ECMO，填补了乐清县域高级生命支持的技术空白，2024年这项技术已推广至乐清全市乡镇，带给当地居民更多安全感。

今年4月，全国三级公立医院绩效监测情况公布，平阳县人民医院首次跃升A等，跻身全国三级综合医院前20%。在2023年6月挂牌“浙江省肿瘤医院平阳分院”后，该院将省级资源融入县域，推动多个专科开展手术；同时把肿瘤筛查起点前移到村里，开展“周末进村”筛查，累计服务11133人次，促进早发现、早干预。

从前，县级医院最怕“什么都有、什么都不精”；如今，瑞安、乐清、平阳等县域医疗的发展证明，县域医疗的价值已逐渐从“离得近”变成“治得好”。

这些县级医院的自我加压，是温州高水平县级医院建设的缩影。“十四五”以来，温州编制实施《温州市卫生健康设施布局专项规划（2021—2035年）》，深入实施高水平县级医院建设，全市县域三级医院总数增至9家。县级公立中医医院实现全域覆盖。与此同时，县域胸痛、卒中、创伤三大急诊急救中心标准化建设100%达标，医学影像、病理、临床检验等五大县域共享中心实现全覆盖。

医共体怎么“兜得住”？

县级医院更强大，只是第一步。要让老百姓真正“留下来”，还得把县乡村的医疗资源连成一张网，将“触角”继续延伸，离居民更进一步。

2024年11月，温医大附一院龙港院区启用。1200张床位，按省级三甲标准建设，与总院一体化运营、同质化管理，每天近400名医护人员下沉。对于龙港、平阳、苍南近200万群众而言，这意味着“百公里求医路”就此归零。

龙港院区的价值，远不止在围墙之内。该院区牵头构建“省—县—社区”三级协同的医疗服务网络，覆盖全域6家社区卫生服务中心、149个基层卫生点，建立医学影像等资源共享中心，推动电子病历、健康档案跨机构共享；推出20种慢性病“专病服务包”，让患者“离院不脱管”。

网要铺到村一级，才算真的能“兜住”。今年9月，51岁的罗先生突发胸痛，在乐清市北白象镇金炉村第一卫生室进行心电图检查时，检查结果提示心肌梗死。情况紧急，接诊医生许海娥立即通过“心电一张网”通知乐清市人民医院值班人员，并呼叫120救护车将患者转诊，通过绿色通道直达导管室接受介入治疗。一个村卫生室的判断力，决定了这场生命接力的起点。

如今，全市9个县（市、区）组建19家县域医共体，率先实现全覆盖，比国家目标提前9年。通过“全员一家人、财务一本账、工作一盘棋”集成改革，先后5次获得省级督查激励表彰，改革案例入选国家医改典型范例。

医疗“洼地”怎么长出真本事？

山区海岛县曾是温州医疗资源的“洼地”，随着“山海”提升工程持续走深走实，省市三甲医院的优质资源正跨越山海，扎根县域。

2021年，温州市中心医院签约共建永嘉院区，走的是“管理同质化”路线。制度上，从“托管合作”变成“一家人”；执行院长、副院长全面入驻，按需派驻专家；妇产科团队整建制入驻并担任科主任。在这里，“下沉”的是一整套管理制度。

洞头区人民医院与温医大附二院结对后，走的是将优质资源由“输血式”转向“造血式”的转变路线。结对以来，医院重症医学、康复、消化等相继独立设科，为县域医疗能力的持续提升奠定基础。

“下沉”还有新路径——中医医院“百科帮扶”项目。2023年底，浙江启动山区海岛县中医医院“百科帮扶”，省市4家三甲中医医院对7家（含青田县中医院）山区海岛中医医院进行帮扶，共帮扶科室34个，下沉专家55人，累计下沉5000多天，开展新技术49项。

浙中医大三院在平阳县中医院派驻团队，4个名老中医工作室顺利落地；苍南县中医院肿瘤科独立成科，中医汤剂、外治与放化疗、靶向治疗并肩；洞头区中医院迎来省名中医王庆来传承工作室入驻……孵化专科补空白，用“名医工作室”聚人气，上级医疗资源真正扎根县域医院，变成了本地的“招牌”。

一组数据勾勒出“山海”提升工程规模：全市4家省市三甲医院结对帮扶7家山区海岛县医院，平均每月下沉医生超100名，累计下沉服务时长10.2万天、门诊54.43万人次、手术3.08万台次，共建县域紧缺、薄弱临床专科28个，开展新项目新技术超300项。

从“往上转”到“留下来”，温州用十年时间把优质医疗资源逐步搬到了群众家门口。县域就诊率、基层就诊率的提升，不只是数字，更是越来越多家庭在病痛面前少一分奔波、多一分安心的体现。

来 源：温州日报

原标题： 十年，把优质医疗送进县城——温州县域医疗如何从“往上转”走向“留下来”？

记者 张琳 通讯员 林碎玲

本文转自：温州新闻网 66wz.com