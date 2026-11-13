返乡摆摊卖咖啡 雁楠公路边记录风物人间的前插画师

温州都市报 2026-11-13 09:24:00

对洛彬这位前商业插画师来说，这个咖啡摊位，既做生意，也是他的流动画室，更是他跳出既定生活轨道，重新安排自己生活的一方小天地。

温州网讯 早上9点半，乐清芙蓉镇筋竹村，阳光还没越过山坡照到雁楠公路边的凉亭。山风穿过林木，吹动凉亭布帘上“咖啡” 两个大字。一辆改装摩托咖啡车静静停靠在廊下，折叠桌椅、手冲器具、速写本已经摆放整齐。42岁的洛彬头戴礼帽，靠在廊柱边。有游客驻足张望时，他会上前问一句：“你有什么需要帮助的吗？”

对洛彬这位前商业插画师来说，这个咖啡摊位，既做生意，也是他的流动画室，更是他跳出既定生活轨道，重新安排自己生活的一方小天地。

一杯咖啡，搭起相遇之桥

2008年，洛彬从师范学院毕业后，当了两年美术老师。可比起日复一日教别人画画，他更渴望自己创作。于是，他转身踏入商业绘画行业，接壁画、定制插画等各类订单，一干就是十年。

那是商业美术市场蓬勃发展的阶段，订单源源不断。但印刷喷绘技术普及之后，低成本机器输出抢走不少手绘活计。后来，洛彬进入影视公司做分镜师。可没过多久，AI浪潮袭来，分镜、美术等工作都可以由人工智能完成。

反复思量之后，洛彬决定回到雁荡山老家。他想做一个自媒体账号，用插画搭配文字、视频，讲温州本地的故事，如同制作一本电子杂志。

洛彬给自己定下画满1000个陌生人的目标，可直接拦下路人画像容易让人警惕戒备。为了自然地和人交流，他想到了咖啡车。“摆摊卖咖啡，就有了合理的交流契机。”他花时间学了咖啡制作，把买菜接娃的摩托车进行了改造，2024年11月正式开启了路边摆摊的生活。

雁楠公路串联起永嘉、乐清的山野村落，沿途徒步游客、自驾旅人络绎不绝。筋竹村凉亭是洛彬第一个固定的出摊据点，夏天他会再往永嘉方向移动，沿路寻找新的点位。

半是谋生，半是寻山

洛彬的摆摊节奏，在很多人眼里有点“反常”。大多数时候，他把上午留给剪辑、画画，或是下乡采风，等到午后光线合适，才会来到公路边的凉亭出摊。

一桶5.5升的矿泉水，节假日能卖完，平日里常常只卖出两三杯。“但最多也就是把这桶水卖完，不会再多备货。”一杯咖啡售价二三十元，生意好时日营收三五百元，冷清时只有几十元。咖啡车一年收入两万余元，洛彬却挺满足：“咖啡只是维持创作的载体，赚到支撑下一次创作的钱就够了，不必把所有时间耗在卖货上。”

路过的游客不全是来买咖啡的。很多人拿着手机来回张望，只是找不到古道入口，分不清去雁荡、芙蓉的方向。遇上这样的路人，他就耐心指点筋竹涧古道、芙蓉集镇、雁荡的方向；天色已晚，游客手机没电，哪怕准备收摊，他也会把充电宝递过去，等对方联系好网约车再离开。

遇到神态放松、闲坐等候的旅人，他便悄悄拿起速写本，快速勾勒人物。画完之后把画递过去：“刚才看你不急，给你画了张画，送给你。”

不是所有人都坦然收下这份来自陌生人的礼物，有游客心存顾虑婉言谢绝，洛彬也不勉强，把画收起来自己留存。至今，他已经完成四百多幅陌生人速写，朝着千人速写的目标慢慢推进。

不少游客慕名而来，本地也有老熟客专程驱车过来。采访当日，看到洛彬的朋友圈更新了摆摊位置，家住大荆的市民周先生便开着车找了过来，“距离不远我就会过来，就想在山间凉亭坐一坐，喝杯咖啡聊聊天吹吹风。”

面对AI取代手绘的讨论，洛彬并不焦虑，他认为：“AI可以生成一张画，但它没办法像我一样在山野路边现场观察一个人，把速写亲手递到对方手里。这份面对面的温度，很难被替代。”

直播也是他和外界连接的窗口。他在咖啡车旁支起手机，镜头对着公路山林，分享周边小众景点、本地美食。如今，洛彬依旧会接商业单子，但坚持自己的创作逻辑。乡镇市集找他出摊，有经费就收取宣传费用；没有经费，只要提供摊位，他也愿意到场记录传播。

边走边画，收集人间烟火

如今，洛彬的创作重心，转向了“风物温州”系列——沿着雁楠公路一路游走，记录沿途乡镇、山海、美食与人文。把雁荡山作为起点，他的活动范围沿着雁楠公路延伸，最远到永嘉的碏头瀑布。每到一处，他都会为当地画一张插画。然后四处走访，钻进渔村老街，品尝地方小吃，收集创作素材，到下午再出摊。

一次海鲜楼试吃经历，打开了他全新的创作思路。从前他画滩涂、渔民，画面只是好看。现在他顺着一碗海鲜追溯整条链条：滩涂、捕捞、养殖、掌勺的厨师。“依靠味觉记忆串联，笔下的人和风景就有了鲜活的细节。”

他还整理雁荡山周边三鲜面，把自己吃过的店铺在直播间分享。不少外地游客看完他的视频，走出景区，会专程跑到乐清的镇区吃一碗面，逛逛本地市集。天气不好，一整天没有顾客，他就坐在凉亭晒晒太阳，看看群山，也算给自己放个假。在他眼里，有生意的时候是谋生，没生意的时候，就是来山野间休养生息。他把这种状态叫做 “恢复角落”，不需要大店面，仅仅路边的两三平方米，就足以安放他的精神与创作。哪怕今后不再摆摊，这一套观察生活、记录普通人、讲述乡土故事的方式，也会继续延续下去。

在洛彬的规划里，未来还有不少想要折腾的事。他心里一直盘算着学习温州传统敲馄饨手艺，希望以后出摊的时候，除了咖啡，还能把这份本土老味道带给往来游客。咖啡带着外来的时尚感，而敲馄饨，扎根温州本土烟火，更契合他做“风物温州”的内核。这件事目前还停留在构想，他笑称自己是画画出身，对做吃食还没有十足把握，要学就要认认真真学好，不能糊弄前来的游客。

有人质疑他摆摊做内容是演剧本，怀疑他家底丰厚玩玩而已。洛彬坦然接受各种各样的声音，他说：“我知道这条路收入有限，但我找到了自己的节奏。”

来 源：温州都市报

原标题： 避开AI浪潮，返乡摆摊卖咖啡 雁楠公路边记录风物人间的前插画师

记者 何群芳

本文转自：温州新闻网 66wz.com