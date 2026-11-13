“卡脖路”堵住小区门两年多，怎么解？

温州晚报 2026-11-13 08:31:00

11月12日，记者来到瓯海区娄桥街道镜湖社区瓯吕锦园，发现堵住小区北门两年多的“卡脖路”——东一条路上，10余名工人正忙着扎钢筋、搅拌混凝土。

小区居民隔着北门看正在修建的东一条路

温州网讯 11月12日，记者来到瓯海区娄桥街道镜湖社区瓯吕锦园，发现堵住小区北门两年多的“卡脖路”——东一条路上，10余名工人正忙着扎钢筋、搅拌混凝土。

面对长期通行不便、消防承压等民生难题，社区分步破局，既及时补齐小区消防安全短板，还顺势盘活小区隐形集体资产，化解居民烦心事。这条路建成后，还将同步解决湾河路长期积水顽疾，告别雨季积水难行的困境。

配套道路长期搁置

小区常年面临通行困扰

瓯吕锦园于2023年12月交付，至今已有两年多时间。小区整体居住品质较好，楼间距宽敞、绿化充足，但北侧规划的东一条“卡脖路”迟迟未建成，成为三百多户业主最大的生活困扰。同时，小区附近的湾河路排水不畅，每逢降雨极易积水，进一步加重居民出行负担。

东一条路全长400多米，是小区北门车库、主消防通道的配套主干路，同时服务周边多个公寓。因工程搁置、资金与审批流程滞后，道路一直处于封闭闲置状态，铁栏杆围挡多年未拆。

北门主出入口无法使用，小区百余辆私家车只能统一绕行南侧应急出口。该出口坡度陡、路面狭窄，会车空间极小。长期以来，车辆上坡剐蹭底盘、交汇刮擦的事故频发，各类大小磕碰事故已有数十起，给居民日常出行带来持续困扰。

更让业主揪心的是潜藏的消防安全隐患。今年5月，小区一户住户家中插线板短路起火，虽住户及时处置、未酿成严重后果，但暴露的问题让人后怕。北门主消防通道不通，一旦发生火情，救援车辆只能尝试从东门绕行。而东门外侧设有固定公交站台，路边密集的智慧停车位大幅压缩通行空间，大型消防车难以快速、顺畅驶入，救援效率会受到极大影响。

两年多来，道路通行、消防安全、湾河路积水始终是居民反映最集中的问题。自去年10月秦锦隆到岗担任该社区党总支书记后，小区每月常态化开展的三方议事会上，居民、业委会、物业都会反复提及这条路的改造诉求。十余场议事座谈，全部围绕打通“卡脖路”、消除安全隐患、治理积水问题展开。

社区反复攻坚破局

多方联动推动工程落地

记者了解到，东一条“卡脖路”停滞多年，主要受资金审批、多部门政策协调等复杂因素制约，仅凭社区层面无法独立推动落地。

瓯海区委主要领导多次赴现场督察，实地研判堵点难点，督促加快项目推进；娄桥街道主动靠前，积极对接温州高铁新城建设中心等建设单位，向上争取政策、经费支持，同步扎实做好进场前现场清理、政策处理等前期保障工作。

为回应居民诉求，社区采取双线推进方式，一边配合街道向上跟进，一边就地解决现实难题。

社区通过人大代表建议渠道，两次通过娄桥街道向区里递交民情诉求，持续跟进项目审批、资金拨付进度，稳步推动搁置多年的道路项目，直至今年10月下旬顺利开工。

在正式道路完工前，居民的消防安全是头等大事。社区最先尝试为小区新增一处消防应急出入口，秦锦隆多次带领业委会、居民代表赴瓯海区住建局对接、实地踏勘。但新开出入口需要十几个部门联合会审，流程极其严苛。

其中交警部门明确给出审核意见：多处备选点位紧邻十字路口与红绿灯路口，主干道车流快、车速高，小区车辆驶出极易引发碰撞事故，存在重大交通安全隐患，所有新开口方案均不符合建设条件，只能全部搁置。

新增通道行不通，社区随即调整思路，优化现有东门通行条件。东门公交站台为区域公共配套，无法迁移，唯一可行的办法就是清理占道车位、拓宽救援通道。

社区反复对接交警部门，详细说明小区两年多来存在的消防隐患与居民诉求，最终争取到整改方案：取消东门沿线十几个路边停车位，路面统一施划黄色禁停标线。同时交警常态化巡查管控，杜绝车辆违停占道。

整改完成后，东门通道空间彻底畅通，消防车可顺利驶入小区，彻底补齐了长期存在的消防短板，解决了居民最担忧的安全问题。

实实在在的整改成效，也让居民真切感受到社区办事的效率与诚意。

修路顺带盘活资源

小区新增稳定集体收入

道路施工稳步推进的同时，社区在梳理项目档案、核对小区配套资产时，还为小区发掘了一笔此前业主们不知道的集体资产。

瓯吕锦园北侧规划有二十多间临街营业房，受“卡脖路”未贯通影响，迟迟没有开展摸文分配。社区梳理资料时发现，其中两间约20平方米的配套用房，产权归全体业主共有，属于小区集体资产，此前业委会和居民均不知情。

按照本地商铺租赁行情，两间门面顺利出租后，每年可带来两三万元的稳定收入。

除此之外，社区持续为居民争取公共权益。小区地下车库使用权归属建设单位，今年3月起正式收取租金。经过社区多次对接协商，成功为小区争取到部分租金返还。

对于几乎没有自有营收的安置小区来说，这两笔资金十分关键。

这些资金将全部用于小区公共运维：修补破损路灯、更换枯死绿植、修缮电梯小件设备，也可用于开展邻里活动、添置休闲设施等。

稳定的集体收入，破解了安置小区“无钱办事”的难题，小区细碎的民生问题、轻微邻里矛盾，都能得到快速妥善处置，小区自治氛围越来越好。

据悉，东一条“卡脖路”项目总投资约700万元，由温州高铁新城建设中心负责建设，整体工期约一年。道路全线贯通后，瓯吕锦园北门出入口将正式启用，彻底结束两年多绕行历史，同步解决湾河路雨季积水难题，周边多个公寓的通行环境也将同步升级。

从长期搁置的“卡脖路”，到如今施工现场有序推进；从隐患缠身、积水扰人的居住难题，到逐项落地的民生整改。这套先保安全底线、再推动工程落地、同步盘活小区资产的做法，回应了两年多来居民的持续期盼。大家都在等着，这条便民道路早日全线通车，家门口的出行更顺畅、更安心。

来 源：温州晚报

原标题： “卡脖路”堵住小区门两年多，怎么解？

记者 叶雄伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com