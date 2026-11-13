融入专属元素！2026温州马拉松“战服”亮相

温州都市报 2026-11-13 09:07:47

近日，2026温州马拉松赛事参赛装备正式亮相。

全马男款“战服”

全马女款“战服”

温州网讯 近日，2026温州马拉松赛事参赛装备正式亮相。

据了解，该批装备由锐力体育携手阿迪达斯（adidas）打造，以专业运动设计为基础，融入温马专属元素，展现赛事独特魅力。全马跑者“战服”采用正红底色，醒目而有力。面料选用专业速干透气材质，采用网眼结构，具有轻量化、排汗快等特点，适合长距离奔跑；侧边开叉结合经典三道杠剪裁，使跑者大幅度摆臂时不受束缚。服装正面印有2026温州马拉松赛事LOGO，设计简洁利落，赛道上辨识度拉满。

2026温州马拉松将于11月22日上午开赛，共有18000名跑者报名参赛。届时，跑者将身着专属装备驰骋赛道，展现温州马拉松的运动活力与城市风采。

来 源：温州都市报

原标题： 融入专属元素 展现独特魅力 2026温州马拉松“战服”亮相

记者 叶海鹏

本文转自：温州新闻网 66wz.com