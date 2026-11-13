温州日报 2026-11-13 08:53:00

天气转冷，温州蔬菜市场迎来季节更迭。随着西北地区高原夏菜采收进入尾声，南方产区蔬菜小批量上市，蔬菜供应正进入“南北衔接”的过渡期。

温州网讯 天气转冷，温州蔬菜市场迎来季节更迭。随着西北地区高原夏菜采收进入尾声，南方产区蔬菜小批量上市，蔬菜供应正进入“南北衔接”的过渡期。

记者从温州菜篮子农副产品批发交易市场获悉，今年夏秋蔬菜批发均价较往年同期下跌超二成，大众菜价格整体亲民。目前该市场蔬菜日交易量约2300吨。

市场内，江苏、山东产地的大白菜新鲜到货，批发价约0.59元/斤；秦皇岛、西安运来的牛心包菜价格稳定在0.66元/斤上下；土豆价格更为亲民，低至1.05元/斤，成为市民采购的热门选择。云南产的上海青1.39元/斤、意大利生菜1.49元/斤、黄白菜1.13元/斤、油麦菜1.38元/斤，市场统计数据显示，目前销量前三的蔬菜分别是：牛心包菜、白萝卜、土豆。

深秋温州人的餐桌，还迎来另一味“心头好”。随着天气转冷，冬笋于近日陆续登陆市场。虽然价格仍处高位，但不少食鲜心切的市民愿意尝“头口鲜”。一位从事笋类批发生意十多年的批发商告诉记者，当前冬笋售价在20元/斤—30元/斤，按照往年规律，等到12月冬笋集中上市，销量会持续攀升，1月下旬将迎来交易高峰，价格也将逐步回落。

温州菜篮子农副产品批发交易市场负责人黄福亨分析，今年，温州受多次台风影响，本地黄瓜、玉米、蚕豆等蔬菜产量有所回落。但从全国范围来看，夏秋时节气候适宜、雨水充沛，没有霜冻、冰雹等极端天气，蔬菜整体丰产，带动市场菜价走低。今年夏秋蔬菜批发均价较往年同期下跌超二成，其中牛心包菜降幅接近五成。他表示，眼下蔬菜供应正处在产区转换的关键阶段。随着河南、安徽、江苏等地蔬菜陆续成熟集中上市，温州市场蔬菜品类将进一步丰富，供给量有望持续提升，届时市民的“菜篮子”保障将更加充足。

来 源：温州日报

原标题： 蔬菜市场迎“南北衔接” 夏秋蔬菜批发均价较往年同期下跌超二成

记者 邓帆慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com