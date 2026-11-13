温州晚报 2026-11-13 09:42:00

海风一吹，满岛咸香。眼下，正是洞头海岛晒制鱼鲞的好时节。在洞头区鹿西乡海岸边，“鹿西亲和农商渔家晒场”里一派忙碌景象。近一亩的场地上，40个标准化金属拱形晾晒架整齐排列，竹制网架上铺满了银光闪闪的鳗鱼和色泽诱人的鱿鱼干。几名渔嫂穿梭其间翻晒、整理，不少游客也被这壮观的“冬晒”景象吸引，纷纷停下脚步拍照打卡。

温州网讯 海风一吹，满岛咸香。眼下，正是洞头海岛晒制鱼鲞的好时节。在洞头区鹿西乡海岸边，“鹿西亲和农商渔家晒场”里一派忙碌景象。近一亩的场地上，40个标准化金属拱形晾晒架整齐排列，竹制网架上铺满了银光闪闪的鳗鱼和色泽诱人的鱿鱼干。几名渔嫂穿梭其间翻晒、整理，不少游客也被这壮观的“冬晒”景象吸引，纷纷停下脚步拍照打卡。

“以前路窄，鱼干一摊，人和车都得绕着走，鱼腥味也散不开。”一名正在翻晒的渔嫂笑着说，“现在有了集中晒场，架子高、通风好，鱼干晒得匀，也不挡路，游客还爱来拍照。”

鹿西靠海吃海，渔民历来有在家门口晾晒海产的习惯。然而，过去房前屋后零散晾晒、占道摆放，既影响村容村貌，也制约了文旅发展。如何让“家门口晒海鲜”从无序变有序、从碍眼变养眼？

洞头农商银行派驻鹿西村第一书记在多次实地调研中发现，路边晾晒看似小事，却连着渔民生计、村庄环境和海岛旅游体验。随后，他多方协调推进，充分运用“乡村振兴共富公益基金”，推动帮扶资金精准下沉，逐一破解资金、施工等难题，助力鹿西村建成了这座规模化、标准化的渔家晒场。

晒场建成后，村里划分集中晾晒片区，渔民有了规范整洁的晾晒场地，不再占道扰民，鱼腥味也更容易集中管控，村容村貌焕然一新。第一书记还持续跟进日常运转，推动晒场规范化运作，带动当地渔嫂在家门口就业增收。目前，晒场已带动21名渔嫂增收近3万元。

更让人欣喜的是，整齐划一的晾架、满目生辉的鱼干，让晒场本身成了海岛一道独特的风景线。截至目前，晒场打卡人数已超1000人；集中晾晒也为统一销售打下基础，晒场正逐步成为海产集中展销点，让“好风景”变成“好钱景”。

此时，洞头区正借势“海岛狂欢季”大力推动“冬晒经济”发展。鹿西这座晒场的建成，不仅解决了渔村多年的晾晒难题，更成为海岛渔业转型升级、渔旅深度融合的一个生动缩影。

鱼干晒在架上，日子晒在阳光下。对金融机构而言，乡村振兴不是一句口号，而是看见群众生活中的具体难题，并把资源送到最需要的地方。一座晒场立起来，海岛共富的路也越走越敞亮。

来 源：温州晚报

原标题： 鹿西这座晒场“晒”出海岛新风景

通讯员 赵琼 郭锦莹

本文转自：温州新闻网 66wz.com