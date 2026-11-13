商户轻装入驻！龙湾首个外卖餐饮集聚区建成

温州日报 2026-11-13 09:57:00

日前，龙湾区建成首个无堂食外卖餐饮集聚区。该项目由龙湾区市场监管局牵头，臻龙建设投资集团有限公司建设运营，引导分散的外卖餐饮商户集中入驻，搬进统一标准、全程可视的 “阳光厨房”，在筑牢食品安全底线的同时，降低创业门槛，助力商户稳定经营。

温州网讯 日前，龙湾区建成首个无堂食外卖餐饮集聚区。该项目由龙湾区市场监管局牵头，臻龙建设投资集团有限公司建设运营，引导分散的外卖餐饮商户集中入驻，搬进统一标准、全程可视的 “阳光厨房”，在筑牢食品安全底线的同时，降低创业门槛，助力商户稳定经营。

据悉，该集聚区选址原乔顿厂房，专门接纳仅承接线上订单、不设堂食的餐饮档口，由市场监管部门、外卖平台、运营主体协同共管，落实“六统一”标准：统一档口单独办证、统一配备管理人员、统一公示商家信息、统一档口功能布局、统一公开后厨环境、统一设置骑手驿站。

不少外卖后厨分散在居民楼、背街小巷内，存在点位隐蔽、证照管理不规范、夜间监管力量不足等问题，存在食品安全风险。针对上述痛点，集聚区采取疏堵结合的治理方式，场内全域布设明厨亮灶系统，消费者下单后可实时查看食品加工全过程。监管端打通电子证照、平台订单数据，实行一店一证，将传统单点巡查升级为区块化治理，并配套AI非现场巡检，补齐夜间监管短板。同时，还建成共享粗加工间、集中洗消区、仓储空间，排烟排污、水电燃气等基础设施，商户可轻装入驻。

记者了解到，集聚区规划档口20个，月租金显著低于周边商铺，叠加共享配套优势，大幅减轻商户成本负担。市场监管部门还开辟办证绿色通道，提供全程业务指导，压缩开办周期；园区配套骑手驿站，优化取餐动线，提升外卖配送效率。龙湾区市场监管局相关负责人表示，集聚区投用后网络餐饮监管不再单纯依靠人工现场检查，更多依托技术手段提前预警，治理重心也从事后整改转向源头规范引导，形成多方合力共管的模式。

来 源：温州日报

原标题： 商户轻装入驻 全程可视“阳光厨房” 龙湾首个外卖餐饮集聚区建成

记者 鲍南南

本文转自：温州新闻网 66wz.com