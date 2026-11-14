温州日报 2026-11-14 10:33:23

11月13日，2026“赢在乡村”OPC创新创业大赛决赛在泰顺县举行。经现场路演答辩和评分复核，御鉴福窑“玉泥矿釉环保柴烧技艺”摘得一等奖，土壤改良技术—有机固废体系化解决方案、MindSync英语发音AI可视化学习系统获二等奖。这是泰顺第一次举办OPC赛事。

温州网讯 昨天，2026“赢在乡村”OPC创新创业大赛决赛在泰顺县举行。经现场路演答辩和评分复核，御鉴福窑“玉泥矿釉环保柴烧技艺”摘得一等奖，土壤改良技术—有机固废体系化解决方案、MindSync英语发音AI可视化学习系统获二等奖。这是泰顺第一次举办OPC赛事。

大赛办在山区县，来参赛的却多是外地人。106名参赛者中，泰顺县户籍16人，县外户籍90人，团队来自全国各地。9月30日启动报名以来，大赛共收到47个有效项目，在杭州、泰顺等地办2场辅导沙龙、5场路演评审，42个项目完成第一阶段评审，32个项目取得路演资格。

入围项目集中在AI应用、科技研发、乡村振兴等4类。拿到一等奖的御鉴福窑，用自主编程的AI控温系统做环保柴烧，把烧成温差控制在0.5℃以内，希望把柴烧技艺做成可向全国产区输出的方案；中科大、香港理工大学博士后团队的土壤改良技术，以酒糟、竹屑等有机固废为原料，设备已在泰顺司前落地，在手项目640亩；泰顺本土网红“苏阿婷”的助农项目，联动多个村落挖掘杨梅、瘦肉丸、番薯干等特产，线上年销260万元、线下年销300万元，复购率78%……

决赛按项目价值可行性和路演表现打分，与泰顺产业关联度高、返乡青年和硬科技类项目另有加分。

赛场上比的是项目，赛场外接的是需求。现场设了住房公积金政策咨询点，循环播放宣传短片，工作人员逐一记录选手的安居、产业落地诉求；13日至15日，组委会还将组织项目资源对接。

“这是泰顺第一次办OPC大赛。”赛事承办方、杭州壹人创业社负责人陈英健说，OPC创业者中有不少人不擅长社交，或者就喜欢一个人埋头钻研，过去只能去大城市找资源、凑团队，“现在AI能替一个团队干活，他们就有底气选一个让心灵放松的地方创业。AI时代，泰顺这样山清水秀的地方可能会引来更多人才。”

本次大赛由泰顺县委组织部、泰顺县委统战部、泰顺县人力社保局、共青团泰顺县委、温州市住房公积金管理中心泰顺分中心联合主办。

来 源：温州日报

原标题： 泰顺首办OPC创新创业大赛 全国创客往山区县跑

记者 徐龙飞 通讯员 李绍庆

本文转自：温州新闻网 66wz.com