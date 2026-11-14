温州日报 2026-11-14 10:33:23

11月13日，温州理工学院温州制造业出海产业学院首批留学生实践实训项目启动仪式在园博工坊举行。来自12个国家的45名留学生作为产业学院首届留学生学员正式入园，开展跨境电商实践实训。

工作人员带留学生了解温州产业带的产品。 陆雄毅 摄

温州网讯 昨天，温州理工学院温州制造业出海产业学院首批留学生实践实训项目启动仪式在园博工坊举行。来自12个国家的45名留学生作为产业学院首届留学生学员正式入园，开展跨境电商实践实训。

当前，温州制造业正加快“走出去”步伐，迫切需要既懂产业、又熟悉国际市场的复合型涉外人才。由温州理工学院和新链（温州）网络科技有限公司联合打造的“一园两院”跨境出海服务平台，涵盖产业园、产业学院和研究院三大板块，其中，产业园落地园博工坊，提供真实业务场景与创业空间；产业学院由校企共建，承担人才培养任务；研究院则聚焦企业出海难题，以“企业出题、师生答题”的方式提供智库与咨询支持。

现场，跨境电商专业讲师洪小秋为留学生们作“跨境电商行业概况”主题讲座，大家围绕实训岗位安排、实习手续报备、语言支持、后续就业对接等提问交流，重点覆盖居留许可加注、校外实习报备等内容，保障实训合法合规开展。

“一园两院”跨境出海服务平台创始人徐宜杰介绍，产业学院实行校内校外联合教学，构建“实训+实习+就业+OPC”四位一体育人模式，组织留学生深入真实跨境出海业务场景，学习海外市场调研、短视频运营、直播带货及AI工具应用等前沿技能，并通过“园中校”与“校中园”双轨模式推动理论知识向实战能力转化。

据悉，温州理工学院跨境电商专业已探索实践三年，采用“3+1”培养模式，即3年在校学习理论课程，1年进入企业空间提升技能，未来还将探索“2+2”模式。首批产业学院学生（现大四）共17人，其中已有6人在瓯海自主创办公司，其余学生或正式入职或仍在企业实习，实习期间月薪最低达7000元。“从企业中培养出的学生更符合温州制造业企业需求，入职后企业可直接使用，大大降低双方的试错成本。”温州理工学院跨境电商专业系主任余登升说。

为更好吸引高校毕业生在瓯海就业创业，瓯海区推出“瓯青居”青年安居计划，面向毕业前1年至毕业后5年内来瓯求职、实习见习的高校毕业生，提供累计最长180天免费住宿；入职后凭劳动合同和1个月社保缴纳记录，可继续享受相应安居支持。

来 源：温州日报

原标题： 校企共建跨境出海平台 首批留学生进入园博工坊实训

记者 洪越风 瓯海融媒记者 陈露玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com