温州“药”崛起，小因子登上大舞台

潮新闻 2026-11-14 10:47:44

11月10日至12日，上海世博中心，2026生物医药国际产学研用合作会议暨国际青年学者会议隆重举行。作为第24届中国国际人才交流大会的重要分会场活动，这场由温州医科大学牵头承办的会议，汇聚了诺贝尔奖得主、多国院士与海内外专家学者、行业领军企业代表百余人参加。

11月10日至12日，上海世博中心，2026生物医药国际产学研用合作会议暨国际青年学者会议隆重举行。作为第24届中国国际人才交流大会的重要分会场活动，这场由温州医科大学牵头承办的会议，汇聚了诺贝尔奖得主、多国院士与海内外专家学者、行业领军企业代表百余人参加。

对温州而言，这场会议的意义不止于一次高规格的学术亮相。从早年赴国际会议争取一个报告席位，到如今牵头承办国家级国际会议、主导签约与发布环节，温州在生长因子领域积累的国际学术网络，正在被系统地转化为产学研用的合作通道。

一批龙头企业签约，加速成果转化

开幕式上，教育部学校规划建设发展中心创新发展处处长刘志敏表示，生物医药既是大国科技竞争的战略制高点。他点赞温医大在FGF领域的深耕——建成覆盖基础前沿研究、产业孵化培育、临床转化应用的全链条创新体系，是高校服务产业一线的生动实践。

省人力资源和社会保障厅外国专家工作处处长刘家振则点明，生物医药是浙江面向“十五五”布局的战略性新兴领域。温医大学科特色鲜明，是全省生物医药人才培养和科研创新的重要力量。

中国工程院院士、温州医科大学校长李校堃在致辞中，把目标放得长远：学校将以本次会议为新起点，深化与世界顶尖大学、科研机构和行业企业的合作，推动创新要素互联互通、科研成果加快转化落地。

目标确定后，是实打实的落子。仪式环节，温医大分三批与江苏恒瑞医药、正大天晴药业、先声药业、腾讯健康、迈瑞生物医疗、联康生物科技六家企业签署产学研合作协议，覆盖创新药物研发与成果转化、高端医疗器械、数字医疗、人工智能等关键领域。

记者发现，签约企业的组合颇具意义：既有恒瑞、正大天晴、先声这样的创新药主力，也有迈瑞这样的器械龙头，还有腾讯健康代表的数字医疗入口。生长因子这条技术主线，正被牵引向药、械、数字化的复合赛道。

会上，温医大还与加拿大阿尔伯塔大学药学院、韩国国立全南大学药学院签订中外合作办学项目，并敦聘8位外方专家为中外联合培养“双导师”。人才通道与产业通道，在同一场会议上并轨。

期刊与新书发布，掌握国际话语权

比签约更值得细看的，是两场具有国际话语权的著作发布。

会议举行了国际英文学术期刊Cytokinology期刊首发仪式，由中外知名院士、专家共同揭幕。该期刊由温医大主办、KeAi出版，聚焦全谱系细胞因子科学研究等，致力于打造具有国际影响力的一流生物医学学术交流平台。

与此同时，由李校堃院士领衔主编的《生物药物与转化医学》正式发布。该书历时近四年打磨，获评国家出版基金项目，填补国内相关领域图书空白。

据介绍，在生物医药领域，期刊与学术出版从来不只是“软实力”。它们关系到临床数据的发布渠道、适应症话语权的归属，以及国际多中心临床试验的起点。谁掌握了领域内的高水平发表平台，谁就在事实上参与了“什么算有效证据”的定义。

温州此番牵头期刊与专著，意味着其在生长因子领域的国际化，正从“被邀请参会”向“参与制定议程”延伸。

三十年“小因子”，讲出新故事

国际产学研用合作会议由教育部于2018年创办，目前已覆盖全球上百个国家和地区，汇聚海内外上万名专家学者、近千名院士级专家参与，落地了一批实质性产学研合作成果。温医大此次牵头承办分会场、主导签约与发布，也体现了学校生长因子研究的国际学术地位。

主旨报告环节，李校堃把三十年FGF研究浓缩进一场报告：FGF在抗衰老、生殖繁衍与能量代谢中的保守功能，创面修复领域的临床转化成果，代谢疾病在研管线，以及FGF“开关理论”和脑部健康的新方向。他提出，将借助人工智能与化学、数学等跨学科合作，破解配体受体的组合逻辑，布局多条管线并培养青年研究队伍。

诺贝尔化学奖得主梅尔达尔的报告，则从分子识别与点击化学出发，展示了组合化学与高通量筛选平台在抗菌分子、类抗体小型识别分子、细胞穿透递送等方向的应用，并延伸至抑制淀粉样纤维、探索阿尔茨海默病机制。欧洲科学院院士曹义海围绕脂肪组织血管调控与棕色脂肪的疾病干预展开报告，探讨激活棕色脂肪改善肥胖、竞争性摄取葡萄糖抑制肿瘤生长的路径。

与会专家的观点表明，生长因子的基础研究仍在快速向代谢、衰老、脑健康等新方向延展。对温州而言，这既是机会，也是考题。

眼下，温州以中国基因药谷为主载体，正推进“FGF（生长因子）之城”建设，试图把基础研究的节点优势，转化为管线孵化、临床转化与产业集聚的持续能力，目前入驻生态企业超500家，储备药械管线超400个，带动区域生命健康产业规模突破300亿元。此次温医大签约一批头部药企，将有助于温州生物医药的国际化。小因子登上大舞台，讲出新故事，值得期待。

来 源：潮新闻

原标题： 温州“药”崛起，小因子登上大舞台

记者 王艳琼 通讯员 郑晴怡 温彬彬

本文转自：温州新闻网 66wz.com