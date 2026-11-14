潮新闻 2026-11-14 10:39:45

11月10日，温州市义务教育阶段科学教育“做中学”领航行动全域推进研讨活动在龙湾举行。会上正式发布《温州市义务教育阶段科学教育“做中学”领航行动实施方案》《温州市“少年科学院”建设指引》，同步启动温州市“少年科学院”，标志着温州“做中学”从理念走向制度落地，构建起“课内守底线、课外拓高线”的科学教育推进路径。

11月10日，温州市义务教育阶段科学教育“做中学”领航行动全域推进研讨活动在龙湾举行。会上正式发布《温州市义务教育阶段科学教育“做中学”领航行动实施方案》《温州市“少年科学院”建设指引》，同步启动温州市“少年科学院”，标志着温州“做中学”从理念走向制度落地，构建起“课内守底线、课外拓高线”的科学教育推进路径。

作为全国首批中小学科学教育实验区，温州拥有家庭实验室、“科学部落格”、科学副校长等一批全国知名的科学教育品牌。但调研也发现，温州市科学教育仍存在参与覆盖面不足、部分活动游离课程体系之外、高层次成果有待突破等短板。此次两份文件出台，就是把国家“做中学”要求转化为可落地的“温州施工图”，破解现实痛点。温州市教育局相关负责人介绍，“从今天起，‘做中学’不再只是一个理念，而是一项有文件指引、有课时保障、有阵地支撑、有评价赋能的全市行动。”

受访者供图

每名学生，每学期一个任务

《温州市义务教育阶段科学教育“做中学”领航行动实施方案》立足课堂主阵地，明确刚性要求：课时总量不增加，不增设纸笔考试；4—9 年级学生每学期至少完成1项探究实践任务，累计不少于4课时，一至三年级落实课程内探究实践即可。

课时不增量，从跨学科主题学习、综合实践、地方校本课程、课后服务中统筹安排，是在原有课时里换一种做法，不给师生增添额外负担。

课堂要换结构，推行“做前—做中—做后”三段式结构：做前创设情境、提出问题、论证方案；做中分组动手采集证据，教师巡回指导；做后多元展示、开展误差分析与迭代改进，推动教师角色转变，把学生推到探究舞台中央。

评价不靠“卷子”，而是聚焦问题意识、探究实践、反思改进、合作交流四大维度，依托课堂观察、作品展示、实操考核采集表现性证据，探索建立学生科学素养数字画像，纪实纳入综合素质评价档案。

一间“院”，接住想继续探究的孩子

如果说实施方案筑牢全体学生课内科学探究的底线，《温州市“少年科学院”建设指引》则为学有余力、热爱科学的学生搭建课外进阶成长平台。

少年科学院不是新挂的一块牌子，而是校内学生科技教育的常设组织和资源枢纽，不设选拔门槛，面向全体学生开放，计划三年之内实现全市1000余所中小学应建尽建，构建“市级总院—区县分院—学校少科院”三级组织架构。学校层面实行管委会决策、指导师团队支撑、学生自主管理的运行模式，校长担任管委会主任，学生院长竞聘产生。推行校外“1＋N”导师制，每位校外指导师对接2—5个研究小组，每月至少开展一次指导。

小课题研究是立院之本。同步启动“温州万问？少年寻解计划”，各校每年立项若干学生小课题，形成“在校研、在家做、云端晒、专家导”闭环，串联家庭实验室、科学部落格、科学副校长三大本土品牌资源，按照选题、开题、研究、结题、发布五步完整开展研究。特别值得一提的是，课题结题允许“未解之问”，接纳失败的研究，评价重在探究过程与科学思维，不以必须得到正向结果作为硬性条件。

“两份文件一套育人设计，方案管课内，面向每一名学生守住科学教育底线；指引管课外，支持志趣浓厚的学生开展长周期课题研究，一横向铺开、一纵向打通。”温州市教育教学研究院书记、院长徐海龙表示，两份文件共同坚持真问题、真实践、包容试错，让探究允许失败，鼓励孩子大胆发问动手。

受访者供图

此外，活动现场，龙湾区实验中学、乐清市实验小学分别围绕“‘做中学’领航行动的校本实践”作经验交流。北京三一公益基金会、温州商学院、温州市教育教学研究院就探客教育公益项目举行三方签约活动，并为温州市首批12所项目校捐赠课程资源与教学物料（由北京三一公益基金会提供）；温州“一区五校”全国首批中小学科技教育实验区、实验校授书；举行“少年科学院”启动授旗仪式。陕西师范大学、国家义务教育科学课程标准修订专家组组长胡卫平教授作主旨报告。

受访者供图

来 源：潮新闻

原标题： “做中学”进课表 温州3年内要在1000余所中小学建“少年科学院”

记者 周琳子 通讯员 王良勤

本文转自：温州新闻网 66wz.com