温州日报 2026-11-14 10:33:22

11月13日，龙湾统战之家举办开馆两周年主题活动。这座温州首家设在机关大院里的县级统战综合体，凭借“轮值当家”与“开门共享”的运营巧思，硬是将一个曾经可能“建而不活”的机关空间，变成了统战成员和机关干部口中“手慢无”的热门打卡地。开馆至今，这里累计举办活动超200场，进馆突破4.8万人次，形成了一套辨识度鲜明的龙湾实践样本。

温州网讯 昨天，龙湾统战之家举办开馆两周年主题活动。这座温州首家设在机关大院里的县级统战综合体，凭借“轮值当家”与“开门共享”的运营巧思，硬是将一个曾经可能“建而不活”的机关空间，变成了统战成员和机关干部口中“手慢无”的热门打卡地。开馆至今，这里累计举办活动超200场，进馆突破4.8万人次，形成了一套辨识度鲜明的龙湾实践样本。

落户于龙湾区科技创新大楼四楼的统战之家，占地3000多平方米。走进其中，11个功能区错落有致，但这里最特别的不是硬件，而是“谁来用、怎么用”。面对各地统战阵地常见的“建而不用、用而不活”的“空转”痛点，龙湾的破题之策是“JIA”模式，一改封闭运行老路子，开放大门，共建共享，共商共赢：全区7个民主党派与5个联谊会两两结对，将传统的专属办公室改造成共享活动室；后勤保障打通机关管理体系，会务、保洁、维保统一管护，保障阵地门常开、事常办。最亮眼的，当数“轮值月”机制，12个团体轮流“当家做主”，自主策划法治讲座、健康义诊、AI分享乃至乒乓球、羽毛球等体育赛事。月月有主题、场场有亮点的背后，是一套基于红外线打卡数据的复盘机制——哪个活动人气旺、哪类课程留得住人，数据说了算，活动安排随之动态优化。

人气聚起来了，履职的实效也跟着落地。依托这个“家”，“同心诤言”面对面恳谈已举办六期，职能部门“一把手”与党派企业代表同桌议事，35个发展难题逐一化解，满意率100%。全民艺术学堂把国画、笛子、AI短片创作等百余场课程送到楼里，让午休时间的功能室变得“一室难求”。而“同心圆梦·微心愿”则把温暖延伸到了馆外，六十余个来自困难家庭、少数民族学生、归侨侨眷的小心愿，被各党派团体悉数认领兑现。

从“建起来”到“活起来”，龙湾统战之家的两年探索证明了一件事：阵地有没有生命力，不在于装修多精致，而在于门是不是真的敞开了、人是不是真的愿意来。当一间间活动室被预约一空，当不同党派的成员在赛场上并肩流汗、在恳谈桌上坦诚交锋，统一战线的同心圆，便在这一来一往的日常里越画越实、越画越大。

来 源：温州日报

原标题： 从“建起来”到“活起来” 龙湾这个“家”两年引来4.8万人次

记者 张晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com