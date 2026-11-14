温州日报 2026-11-14 09:33:09

11月13日，浙南首个“人工智能科创实验中心”揭牌仪式在国科温州研究院举行。市新闻传媒中心和国科温州研究院现场签署战略合作协议，发布全省首份《人工智能+科技人才培育倡议书》，围绕坚持立德树人、深化科教协同、共建科创平台、构建育人闭环、凝聚多方合力等角度发出呼声。

温州网讯 11月13日，浙南首个“人工智能科创实验中心”揭牌仪式在国科温州研究院举行。市新闻传媒中心和国科温州研究院现场签署战略合作协议，发布全省首份《人工智能+科技人才培育倡议书》，围绕坚持立德树人、深化科教协同、共建科创平台、构建育人闭环、凝聚多方合力等角度发出呼声。

人工智能科创实验中心坐落于龙湾区国科温州研究院7号楼，建筑面积2400㎡，设有科技素养测评中心、物理实验中心、计算机人工智能中心、“小小科学家”实验中心、AI生涯中心等多个功能空间，可同时承载科研实验、科创教学、青少年科普与自主研习等多类场景。

作为面向青少年、以科技素养评价、以项目式科创实践、专家全程引领的科创拔尖人才培育平台，中心首期落地一套测评系统、一个训练平台、一套课程体系。“一套测评系统”从科技知识、科技能力、认知能力三个维度为孩子的科创能力作发展性评价。“一个训练平台”即自主研发的信息学OJ在线评测系统，学校无需自建服务器即可开展信息学社团教学，让孩子在算法设计、数学建模、代码编写中练“把现实问题抽象成模型”的能力。“一套课程体系”则构建普惠基础、拓展提升、拔尖创新三级课程，覆盖创客、机器人、无人机、编程、微科研等内容，并让优质科创资源惠及更多县域、乡镇学校。

活动期间，温州市新闻传媒中心和国科温州研究院完成战略合作签约，为推动科研资源与传播资源深度融合，持续提升温州青少年科技教育高度与传播广度。国科英才科创学院、北京市联合教科文组织协会等完成平台合作入驻，国科英才科创学院人工智能科创实验中心、温州市青少年活动中心等签订友好合作协议。

现场特聘来自中国科学院、北京大学、南开大学、南洋理工大学等著名高校的专家学者为首席专家，为中心课程建设、人才选拔、科技素养测评提供专业指导。“中国需要新一代人工智能人才作为储备力量。”国科温州研究院副院长、人工智能科创实验中心首席科学家帅建伟说，平台启动后，将面向温州乃至全省，为小学、初中、高中生培养人工智能后备人才。

现场同步启动科创拔尖人才培养论坛，邀请专家学者以《21世纪诺贝尔奖与创新学生科学素养培养》等主题进行内容分享。

来 源：温州日报

原标题： 构建“人工智能+”新生态！浙南首个“人工智能科创实验中心”在温正式启用

记者 金帅

本文转自：温州新闻网 66wz.com