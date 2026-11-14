龙湾发布 2026-11-14 09:33:08

11月13日晚，许嵩2026「安泊猜想」巡回演唱会唱响温州奥体中心体育场。各地歌迷奔赴龙湾，共赴一场音乐之约。这是许嵩继2024年“呼吸之野”巡演后，时隔两年再度站上温州奥体的舞台，歌声重逢之间，既是歌手与歌迷的双向奔赴，也是龙湾文旅融合成效、城市精细化保障能力的一次检验。

11月13日晚，许嵩2026「安泊猜想」巡回演唱会唱响温州奥体中心体育场。各地歌迷奔赴龙湾，共赴一场音乐之约。这是许嵩继2024年“呼吸之野”巡演后，时隔两年再度站上温州奥体的舞台，歌声重逢之间，既是歌手与歌迷的双向奔赴，也是龙湾文旅融合成效、城市精细化保障能力的一次检验。

本次「安泊猜想」巡演以琥珀为核心意象，取安然停泊、留住时光遐想之意。演出设置四大篇章，叙事节奏层层递进。当晚，许嵩在舞台上聊起温州美食，提及鱼饼、大黄鱼，坦言演出结束后打算品尝宵夜，一句“你是我的菜”的趣味互动，迅速拉近和现场观众的距离。

演出曲目兼顾新歌与经典。《皮下》《粗糙》两首新作率先开唱，利落曲风搭配沉浸式舞美，快速点燃现场气氛；《雅俗共赏》《胡萝卜须》《断桥残雪》等老歌接连唱响，熟悉旋律勾起不少歌迷的回忆。

当晚，花车巡游环节成为全场亮点。许嵩搭乘花车穿行看台区域，《山水之间》《燕归巢》《河山大好》接连响起，他向歌迷挥手致意，欢呼声一浪高过一浪。当《庐州月》唱响时，全场大合唱的声浪铺满整个体育场，古国意境与舞美光影交融，现场氛围感十足。尽管当晚有降雨，歌迷热情依旧不减。

一场大型演唱会，不止是动人的音乐盛宴，更是城市文旅活力的生动注脚。本次演出吸引大量外地歌迷跨城赴温，“为一场演出奔赴一座城” 成为当下演艺消费新潮流。为妥善承接大客流，公安、执法、交通等多部门提前联动、统筹部署，优化进场、散场疏导方案，落实交通各项举措，全力保障歌迷出行顺畅，现场秩序井然。

依托本次演出，龙湾区同步推出“票根经济”，凭演唱会门票可享受辖区商户专属优惠。外地歌迷的到来，有效带动餐饮、住宿、出行、零售等消费业态升温，推动短期观演客流转化为稳定的城市消费增量，实现演艺流量向文旅消费“留量”转变。从交通疏导、安保值守、志愿服务到票根惠民，一套精细化保障体系，持续锤炼城市综合服务能力，也为龙湾探索“演出+文旅”融合发展模式积累经验。

松香永存，安泊不息。当点点荧光汇聚成星海，熟悉的旋律串联起跨越时光的青春。这场演唱会，以音乐为媒，让更多人看见瓯越山水、感受龙湾热忱。未来，龙湾将持续做强演艺经济，用好大型演出流量，不断激活城市文旅动能，让音乐流量持续为城市高质量发展赋能。

来 源：龙湾发布

原标题： 许嵩唱响温州奥体！龙湾票根留“流量”

本文转自：温州新闻网 66wz.com