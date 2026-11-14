一颗网球，打出龙湾的“世界级”赛道

温州日报 2026-11-14 09:33:09

11月13日，随着最后一个单项决赛收拍，2026世界网球大师赛MT1000麦田能源-温州站在温州国际网球中心落幕。五天里，38个国家和地区的近700名选手在瑶溪山水间挥拍，其中外籍选手近百人、港澳台选手30余人。这是MT1000级别赛事首次登陆中国，国内仅设温州一站；今年亚洲仅设两站，另一站在日本山梨。

温州网讯 11月13日，随着最后一个单项决赛收拍，2026世界网球大师赛MT1000麦田能源-温州站在温州国际网球中心落幕。五天里，38个国家和地区的近700名选手在瑶溪山水间挥拍，其中外籍选手近百人、港澳台选手30余人。这是MT1000级别赛事首次登陆中国，国内仅设温州一站；今年亚洲仅设两站，另一站在日本山梨。

世界网球大师赛由世界网联（World Tennis）打造，面向全球30岁以上网球爱好者，覆盖70多个国家和地区，每年办赛500多场，注册选手超3万人。赛事共设MT100、MT200、MT400、MT700、MT1000五个等级，级别越高，对办赛配套、组织和服务的国际标准越严苛。本届温州站设8个年龄组、36个单项，总奖金60万元，是目前国内奖金最高的大师赛分站。

11月9日，在温州国际网球中心，选手挥拍迎接来球。苏巧将 摄

四年“三级跳”

龙湾选了另一条赛道

2023年，MT400首次落地龙湾，270余名选手参赛；2024年，参赛人数翻了近一番，温州赛区首次捧回世界网联“赛事认可奖”；2025年升级MT700；今年晋级MT1000，完成“三级跳”。

连跳三级，靠的不是砸钱，龙湾没有和一线城市拼职业赛事的高投入，而是把功夫下在群众性网球顶级赛事上，将瑶溪的山水优势变成办赛底气——赛道换了，标准没降。“赛事认可奖”由参赛选手赛后打分评定，满意度须达4.5分以上，全球每年仅5%至10%的站点能拿到。温州赛区连续两年获奖，是中国大陆唯一。获奖后，官网会在温州站前加上星标推荐——今年报名帖获得特别推荐，与此直接相关。

硬件是底座。位于龙湾的温州国际网球中心现有15片场地，加上周边球场，本届赛事可用场地达21片，一主一副的办赛格局，让36个单项从容铺开。若对标职业赛重建场馆，投入巨大，龙湾索性把钱花在服务和人的打磨上：选手接驳班车、免费试训场地、人手一份伴手礼，每场比赛都配备主裁执裁——这在业余大师赛中并不多见。

场地的账，龙湾也算到了市民身边。去年，龙湾利用城市“金角银边”新建改建群众身边体育场地设施118个；今年，132个体育民生实事场地建成，公园绿地、桥下空间嵌入越来越多的运动设施，“十分钟健身圈”越织越密。顶级赛事办在瑶溪，日常运动就在家门口。

赛道对不对，选手“用脚投票”。本届赛事外籍选手近百人，去年还只有二十几人。这批人都是30至70岁的网球爱好者，呼朋唤友而来，吃住自费，不少人打完不走，一待就是十多天。75岁的加拿大选手拉尔夫·麦卡利第二次来温州参赛，他说：“比赛成绩并不重要，享受温州的美食和美景就足够了。”牙买加选手菲茨罗伊·豪斯首日以两个6比0拿下开门红，赛后更惦记场外：“这里的一切都让我觉得惊艳，球场周围山清水秀，餐饮和传统文化更是让我大开眼界。明年肯定还会再来。”

赛事的分量，行业看得清楚。中国网球协会副秘书长孙文介绍，世界网球大师赛在中国的办赛站点2023年为9站，今年增至40站；参赛人数由最初的几百人达到11547人次，选手来自30多个国家和地区，“家门口的国际赛场”品牌效应日益显现。“温州站作为2026年亚洲仅有的两站最高级别赛事之一，也是中国大陆首次举办该级别赛事，这既是对中国网球发展成绩的肯定，也是对温州办赛能力的高度认可。”孙文说。

11月9日，在温州国际网球中心，选手挥拍迎接来球。苏巧将 摄

把赛事当平台经营

流量如何变“留量”

11月8日晚，温州溢香厅国际宴会中心，近700名海内外选手围坐一堂享受欢迎晚宴。主办方供图

11月8日晚，温州溢香厅国际宴会中心，近700名海内外选手围坐一堂。晚宴的头道菜有个讲究的名字——“天光”，咸豆浆配油条。“天光”是温州人对早餐的叫法，取清晨第一缕光的意思，拿一城人最日常的味道待客。冷盘上，米塑、剪纸做出网球和雁荡山的造型；席间，瓯剧、魔术轮番登场。十二道瓯菜上桌时，不少外国选手举着手机拍个不停。

赛事期间，一场文化体验一日游把外国选手带进赛场之外的龙湾：上午走进明代抗倭古堡永昌堡体验扎染，下午在志通艺术馆看瓯塑，到中国眼谷感受眼视光科技，最后一站落在“中国禧街”寺前街。爱尔兰选手斯蒂芬·贝利夫妻俩对着老建筑连说“不可思议”。

11月9日，在温州国际网球中心，选手挥拍迎接来球。苏巧将 摄

赛场边，第三届温网市集同步开张，网球九宫格等趣玩项目前排起队，漆扇、香囊摊前围满海外面孔。两档温网赛事经济消费包各限量200份：68元的瑶溪悠享包含一节网球精品课和瑶溪下午茶，188元的龙小鲜品味包含本土海鲜楼三人午餐，两款均附赠决赛日门票。全程参与赛事服务的浙江温乐体育发展有限公司董事长张国超介绍，今年市集、消费包和旅行路线被打包成“赛事配套产品”，“很多选手赛前就来问路线，比赛还没打，行程已经排好了”。

流量要变“留量”，还得有统一的形象来串。龙湾的做法是“大IP战略”：让吉祥物“小龙人”贯穿全年赛事活动，物料和形象反复积累、反复使用——此前与吾悦、万达商圈IP联动积累的物料，这次网球赛加入网球元素后直接调用，省下的不只是物料钱。“一个县域有一个IP，别人看到就想到你，那是巨大的成功。”龙湾区体育事业发展中心主任张建说。

温州国际网球中心比赛场地。主办方供图

一场赛事之外，龙湾正在织一张更大的网。据悉，龙湾正以本届MT1000为核心，全新打造“温州网球系列赛”大众网球赛季，并陆续举办中国网球匹克球双拍赛等赛事，推出“温网”吉祥物，设计“白天看比赛、晚上品瓯菜、周末游龙湾”精品线路，持续擦亮“跟着网球去旅行”品牌。

选手们说

参赛选手 郭丽娜

龙湾是我的福地，每次来都更进一步

我这次赢下了2026世界网球大师赛MT1000的70+混双冠军，心情格外激动。作为亚洲唯二、中国大陆首站的1000分最高级别元老赛事，这站比赛在我网球生涯里分量极重，是非常重要的一场赛事。为了专心备战温州站，我推掉了同期所有其他活动，专程赴这场约。

这是我第三次来到龙湾参赛，也亲眼见证了这项赛事完成里程碑式的三级跳。2023年MT400首次落户时，没有对应年龄组别，我跨组征战55+组别，拿下女双、混双两项季军；2024年赛事升级为MT700，我斩获65+女双、混双双冠；今年站上全球最高级别的MT1000赛场，我在70+组别收获混双冠军与女双季军。从55+打到70+，从MT400打到MT1000，龙湾始终是我的网球福地。

征战元老网球十余年，我跑过香港、泰国芭提雅、北京等国内外众多赛事，龙湾网球中心的办赛细节最让我认可。场地标准专业，地面弹力舒适，最难得的是赛程安排科学又人性化——考虑到老年组别选手的身体状况，赛事方优先把70+、65+的女双、混双安排在室内场，场地不足就调度至风雨球场，避免我们在烈日下暴晒。不少城市办赛受条件限制，老年组只能在室外参赛，甚至出现过选手中暑晕倒的情况，龙湾这份对高龄选手的关照，所有参赛选手都交口称赞。

这次参赛更像一场全球老友盛会：曾经并肩夺冠的搭档如今隔网相对，来自港台、内蒙等地的旧友因赛事重聚，切磋球艺也叙旧情。还要特别点赞本次的欢迎晚宴，规格隆重、细节周全，地道的温州风味美食也让人印象深刻，办赛的诚意我们都实实在在感受到了。

祝愿龙湾网球赛事越办越好，有条件还能再升级。只要身体允许，我一定年年赴约，也期待这项赛事成长为响亮的中国体育品牌。

参赛选手 李江勇

输了比赛，明年还来

我来自云南西双版纳，这次专程和妻子一起来到温州龙湾，参加2026世界网球大师赛MT1000的MD50+组别比赛。这是中国大陆首站1000分级别赛事，对我们业余网球爱好者来说就是最高规格的赛场，这也是最吸引我远道而来的核心原因。

这次比赛我在第二轮就止步了，说心里话还是比较遗憾。但跑了这么多年国内赛事，对比上海、马鞍山、安宁等各站的办赛体验，龙湾赛场的硬件条件和赛事组织水平都挺好的，场地标准、执裁规范度都完全配得上MT1000的规格，全程参赛节奏顺畅，外地选手不用为琐事分心。在龙湾这几天，吃、住、出行的整体感受也非常好，赛事周边配套很完善，体验感超出预期。

我和妻子早就规划好了行程，比完赛从温州出发，依次去金华、义乌走一走看一看，之后还计划去宁波转转。在我看来，这种“以赛为媒、赛旅结合”的模式，带动的不只是龙湾本地的文旅消费，对浙江全省的文旅都有循环带动作用，通过体育赛事平台对外宣传城市风貌，传播效果很实在。

我本身在西双版纳深耕网羽推广多年，也担任州网协副会长，这次龙湾的办赛思路给了我很多启发。回去之后我会借鉴这种“高级别赛事带动运动普及”的模式，带动更多本地爱好者走上赛场——推广的核心是让更多选手有机会参与高级别赛事、真正爱上网球。我也会通过发朋友圈等方式，向身边球友推荐龙湾的网球赛。

明年龙湾继续举办，我还会来。祝愿温州赛越办越好，成为中国的品牌。

参赛选手 徐铁汉

四年赴约，我见证网球赛场的“温州速度”

我今年68岁，是浙江嘉兴的网球爱好者，算下来打网球快30年了。这是我连续第四年到温州参赛，眼看着这项赛事从MT400 一步步升到MT1000，心里满是感慨。

2023年，我从球友圈子里得知温州申办了MT400国际赛事。那时候赛事最高年龄组只设到50岁组，我六十二三岁，只能降组打比赛。当时参赛也就两百多人，场地规模没现在大，但办赛的认真给我留下了很深的印象。

第二年赛事升级成MT700，增设了60岁组，我报了单打和双打。到第三年，赛事又新增了65岁组，那一届我拿了男双冠军、混双第三名。今年直接升到了MT1000，是国内业余赛事的顶级规格，年龄组也开到了70岁组，参赛人数涨了一倍都不止，近700名选手里还有不少外国面孔，竞技水平明显上了一个大台阶。我这次参加65+男双和混双两个项目，混双打进了八强。坦诚讲，去年拿700级别的冠军都没今年进八强难度大。

印象最深的是混双第二轮，我们对阵二号种子、一对英国夫妇。第一盘我们1:6输得很快，当时也没乱阵脚，一分一分稳着打，第二盘6:3扳了回来。抢十局咬得特别紧，两边比分交替上升，最后我们12:10险胜。下场的时候非常激动，能在顶级赛事里逆转赢下种子选手，很有成就感。

常听球友说温州办赛有“温州速度”，四年跳三级，不光赛事级别涨得快，服务也一年比一年贴心。今年欢迎晚宴办得热热闹闹，还融入了不少温州本地特色；参赛大礼包、现场工作人员的服务都很到位，裁判和工作人员对选手都很关照。我打了半辈子业余比赛，走过全国不少城市，温州真的算得上是我们网球爱好者的“圣地”。

温州交通也方便，高铁三个多小时就能到嘉兴，赛场离地铁站也近。明年我肯定还来，等到了70岁，就打70岁组接着比。

来 源：温州日报

原标题： 一颗网球，打出龙湾的“世界级”赛道

记者 陈圆圆 摄影 苏巧将 龙湾融媒记者 余平 李希赛

本文转自：温州新闻网 66wz.com