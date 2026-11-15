温州发布 2026-11-15 13:39:56

近日，浙江省政府对杭州市小河直街等6个历史文化名镇、名村、街区保护规划予以批复。其中，涉及温州的有《文成县南田镇历史文化名镇保护规划（2023—2035年）》《文成县南田镇武阳村历史文化名村保护规划（2023—2035年）》。

近日，浙江省政府对杭州市小河直街等6个历史文化名镇、名村、街区保护规划予以批复。其中，涉及温州的有《文成县南田镇历史文化名镇保护规划（2023—2035年）》《文成县南田镇武阳村历史文化名村保护规划（2023—2035年）》。

原则同意

《杭州市小河直街历史文化街区保护规划（2021—2035年）》

《文成县南田镇历史文化名镇保护规划（2023—2035年）》

《文成县南田镇武阳村历史文化名村保护规划（2023—2035年）》

《浙江省海宁市盐官镇历史文化名镇保护规划（2021—2035年）》

《新昌县回山镇上下宅村历史文化名村保护规划（2021—2035年）》

《龙游县大南门历史文化街区保护规划（2023—2035年）》

《批复》要求，杭州市、文成县、海宁市、新昌县、龙游县人民政府要进一步加强历史文化名镇、名村、街区的保护工作，保持和延续传统风貌，传承和弘扬优秀传统文化，促进文化保护与经济社会的协调发展，充分彰显历史文化名镇、名村、街区的价值和风貌特色。

经依法批准的保护规划是历史文化名镇、名村、街区保护和管理的依据，规划范围内的各项建设活动必须符合保护规划的要求。要将保护规划主要内容纳入国土空间规划，并加强相关规划与保护规划的衔接。加快历史建筑公布、挂牌、测绘建档工作，依法合理适度利用历史文化遗存，努力实现社会效益、环境效益和经济效益的协调统一。

温州的历史文化名镇、名村

都有哪些特色？

一起来看看

文成县南田镇

历史文化名镇

文成县南田镇地处文成县西北部，坐落于高山台地之上，素有“天下第六福地”美誉，是伯温文化的发祥之地。坐拥四张国家级文化金名片：刘基庙、刘基墓列入全国重点文物保护单位，《刘伯温传说》、祭祖习俗（太公祭）入选国家级非物质文化遗产名录；其中太公祭春祭作为春节宗族祭祖代表性内容，随“春节”列入人类非物质文化遗产代表作名录。

南田山水毓秀、文脉千载，是诚意伯刘伯温诞生、隐居与归葬之地，自古贤哲辈出、古迹林立、文风鼎盛。镇域内人文遗存丰厚：留存唐代刺史富韬墓，护国禅寺、降龙庵、紫阳观（无为观）等古寺道观；诚意伯庙、刘基墓、刘琏祠、刘璟墓、刘貊墓等刘氏文脉古迹星罗棋布，还有刘兆祥故居。

南田的一山一水、一祠一墓、一观一寺，都镌刻着千年文脉印记，沉淀独有的福地人文底蕴。抗战时期，这里曾是浙南后方，省联高、省图书馆等机构迁驻办学，弦歌续传。太公祭、元宵灯会、舞龙灯、木偶戏等民俗代代相传，生生不息。

文成县南田镇武阳村

历史文化名村

文成县南田镇武阳村，坐落于天下第六福地核心腹地，是明代开国元勋、帝师刘伯温的出生地与归隐地。村庄地处文成县西北部、海拔约730米的南田高山台地，北接丽水青田，山水合围、格局天成。

武阳村是浙南罕见的象天法地、七星落垟传统古村落，依托五指仙峰、金龟锁水口、左右弓剑山的独特堪舆格局，成就千年福地风水典范。村内古迹密布、文脉厚重，完整留存刘伯温故居、武阳堂、武阳书院、刘集墓、刘庭槐墓、天葬坟等大批历史遗存。武阳书院为刘伯温启蒙治学、著书讲学之地，也是浙南重要的耕读家风研学基地。

作为省级历史文化名村、全国乡村旅游重点村，武阳村坚守“崇文重教、尚俭倡廉”的刘氏家风，深耕伯温文化IP，融合古村风貌、自然山水、非遗民俗与研学体验，是一座山水共生、文脉永续、古今交融的千年人文古村。

来 源：温州发布

原标题： 浙江省政府批复同意！涉及温州

本文转自：温州新闻网 66wz.com