潮新闻 2026-11-15 15:03:14

11月14日，在挖掘机轰鸣声中，位于温州市鹿城区滨江街道渔械新村的一栋栋老楼缓缓倒下。作为全市首个以“以旧换新”方式实施有机更新的大片区，渔械新村实现9幢老楼、243户居民100%签约、全面腾空。如今，居民们正陆续搬进新居。

11月14日，在挖掘机轰鸣声中，位于温州市鹿城区滨江街道渔械新村的一栋栋老楼缓缓倒下。作为全市首个以“以旧换新”方式实施有机更新的大片区，渔械新村实现9幢老楼、243户居民100%签约、全面腾空。如今，居民们正陆续搬进新居。

受访者供图

“老小区建得早，普遍为多孔板结构，墙体斑驳、楼道逼仄、地势低，一遇台风暴雨就积水。”原温州渔业机械厂退休职工、小区居民全新民告诉记者，渔械新村建成于上世纪70年代，早已破旧不堪，居民改造意愿强烈。去年10月起，温州对该小区采用“国企收旧、外迁安居”替代传统征地拆迁，探索大片区老旧房更新治理的新路。

没想到，等到项目方案公布时，不少人的热情却“降温”了。“2021年隔壁拆迁时房价在高位，这次评估价让人心里难免有落差。”全新民坦言，有人甚至连门都不愿开。

“关门解决不了问题，不妨先听听政策。”鹿城区滨江街道与温州市城发集团联合工作组共同推进，并请老员工、老厂长、业委会成员参与。

政策听懂了，怎么选房又是难题。为了让年纪大的住户选得明白，工作组梳理出30个地块共474套房源，并安排车辆接送实地看房；统筹100多套周转房，优先保障困难家庭和低收入群体，并提供约三个月免租期。

滨江街道办事处副主任何云灿说，工作组没有等所有人签字，而是以楼栋为单元，签约率达100%就优先组织竞价。全新民所在的第9幢率先达标，成为全小区的“样板”。

选房后，全新民给老同事们算了一笔明明白白的账：他原本57平方米的老房，置换评估价约80万元；新选的小区91平方米电梯房，售价104万元。按照“以旧换新”优惠政策，实际只需付20万元不到。再加上政府支持的税收优惠，办证只需花两三千块钱。

全新民拿着结算清单和装修方案，主动和老同事们交流。大家亲眼看到邻居实实在在拿到了好房子，算清了这笔惠民账，顾虑也就烟消云散了。

“渔械新村‘以旧换新’的实践，走出了一条盘活存量安置房、实现城市更新的可复制路子。”温州市城发集团相关负责人介绍，下一步，腾清后土地直接服务于滨江商务区开发建设，用于优化城市道路网、新建住宅和学校配套等，形成“安居—盘活—提质”的闭环。

来 源：潮新闻

原标题： 探索大片区老旧房更新治理新路 温州首个“以旧换新”片区实行拆除

记者 戚祥浩 通讯员 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com