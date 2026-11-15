温州下周冷空气来袭！降温、降雨、大风齐上阵！
温度新闻 2026-11-15 13:50:09
据温州气象消息，预计明后天两天天况与今日相似，多云到阴，局部有小雨来扰，17日夜里起受到冷空气的影响，会有一次降温、降水和沿海大风过程。
今日天况打开
太阳时隐时现
还是比较适合外出滴
啥也不说了，出来玩呀！
据温州气象消息，预计明后天两天天况与今日相似，多云到阴，局部有小雨来扰，17日夜里起受到冷空气的影响，会有一次降温、降水和沿海大风过程。
预计下周后期最低温会跌落至10℃以下，最高气温降到18℃左右，大家可以提前准备好保暖的衣服被子，气温起伏较大，老人和小孩儿等体质较弱人群，要注意做好保暖的工作，以免着凉感冒。
三垟湿地。刘伟 摄
一周逐日预报
15日（周日）：多云到阴，局部有小雨 18～25℃
16日（周一）：多云到阴，局部有小雨 16～23℃
17日（周二）：多云到阴，局部有小雨，夜里阴有小到中雨 16～22℃
18日（周三）：雨渐止转阴到多云 15～19℃
19日（周四）：多云到晴 12～18℃
20日（周五）：晴到少云 8～18℃
21日（周六）：晴到少云 8～18℃
供稿: 温州气象
来 源：温度新闻
原标题： 温州下周冷空气来袭！降温、降雨、大风齐上阵！
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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