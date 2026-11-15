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温州下周冷空气来袭！降温、降雨、大风齐上阵！

温度新闻 2026-11-15 13:50:09
据温州气象消息，预计明后天两天天况与今日相似，多云到阴，局部有小雨来扰，17日夜里起受到冷空气的影响，会有一次降温、降水和沿海大风过程。

　　今日天况打开

　　太阳时隐时现 

　　还是比较适合外出滴

　　啥也不说了，出来玩呀！

　　据温州气象消息，预计明后天两天天况与今日相似，多云到阴，局部有小雨来扰，17日夜里起受到冷空气的影响，会有一次降温、降水和沿海大风过程。

　　预计下周后期最低温会跌落至10℃以下，最高气温降到18℃左右，大家可以提前准备好保暖的衣服被子，气温起伏较大，老人和小孩儿等体质较弱人群，要注意做好保暖的工作，以免着凉感冒。

　　三垟湿地。刘伟 摄

　　一周逐日预报

　　15日（周日）：多云到阴，局部有小雨  18～25℃

　　16日（周一）：多云到阴，局部有小雨  16～23℃

　　17日（周二）：多云到阴，局部有小雨，夜里阴有小到中雨  16～22℃

　　18日（周三）：雨渐止转阴到多云 15～19℃

　　19日（周四）：多云到晴  12～18℃

　　20日（周五）：晴到少云  8～18℃

　　21日（周六）：晴到少云  8～18℃

　　供稿: 温州气象

来　源：温度新闻

原标题： 温州下周冷空气来袭！降温、降雨、大风齐上阵！

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑： 潘涌燚审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊

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