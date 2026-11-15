学习强国温州学习平台 2026-11-15 15:29:13

近日，人力资源社会保障部、全国博士后管理委员会正式公布2026年度新设博士后科研流动站名单，温州大学化学学科成功获批设站。这是该校首个博士后科研流动站，标志着温州大学高层次青年人才自主培养平台建设取得标志性突破。

近日，人力资源社会保障部、全国博士后管理委员会正式公布2026年度新设博士后科研流动站名单，温州大学化学学科成功获批设站。这是该校首个博士后科研流动站，标志着温州大学高层次青年人才自主培养平台建设取得标志性突破。

温州大学

博士后科研流动站分为一级学科博士后科研流动站与工程博士后科研流动站两类，是依托具备博士学位授予权的一级学科、工程博士专业学位类别设立，面向青年博士后研究人员开展科研培养的国家级重要平台，也是国家培育高层次创新型青年人才、积蓄战略人才力量的核心载体。

从2021年化学学科获批一级学科博士学位授权点，到2026年首次获批博士后科研流动站，温州大学化学与材料工程学院“本科—硕士—博士—博士后”完整培养链条由此形成。近年来，温州大学依托浙南首个国家引才引智示范基地，坚持人才引育与国际合作并重，通过跨学科协同和有组织的学科建设优化学科布局、激发办学活力，化学等学科水平和国际影响力稳步提升，为设站奠定了坚实基础。

温州大学将以此次获批为新起点，构建“进—育—评—出”全链条机制，努力把流动站建成集聚高端人才、产出标志性成果的重要阵地，聚焦高层次创新型青年人才培养，以科研项目为育人载体、以产业需求为研究导向，推动更多成果落地转化，为服务高水平科技自立自强、加快建设国家战略人才力量提供坚实支撑。

来 源：学习强国温州学习平台

原标题： 温州大学获批首个国家级博士后科研流动站

本文转自：温州新闻网 66wz.com