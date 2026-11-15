乐清市融媒体中心 2026-11-15 14:48:31

近日，记者从市生态环境局获悉，乐清将扩大高排放非道路移动机械禁用区，并对港口区域国四柴油货车实施限行管理。政策自2027年1月4日起施行。

近日，记者从市生态环境局获悉，乐清将扩大高排放非道路移动机械禁用区，并对港口区域国四柴油货车实施限行管理。政策自2027年1月4日起施行。

禁用区和限行区

根据政策，乐清市建成区、瓯江七里港区作业区、乐清湾港区相关合围区域（不含边界道路）为高排放非道路移动机械禁用区，全时段禁止使用装配有柴油机，排气烟度检测结果未达到Ⅲ类限值标准的非道路移动机械。

同时，在瓯江港区七里作业区、乐清湾港区合围区域内（不含边界道路），全时段禁止国四柴油货车通行，包括低速货车、牵引车等。

禁用区域

图1

乐清市建成区：沈海高速-宁康西路-宴海西路-城西大道-乐白路-汇丰路-兴湖路-城西路-环城西路-北城路-东象山体沿线-隔河北路-隔河东路-东城北路-环城东路-清平路-南京路-笃学路-东沙路-学子路-宁康东路-清东路-疏港公路-陈砺路-云海路-东运河北岸沿线-疏港公路-望港路-云门路-翔云西路-玉箫路合围区域（不含边界道路）。

瓯江港区七里作业区：①磐东河沿线-东街-江堤合围区域（不含边界道路）；②滨江大道-隆达路-沿江大道-柳江路-江堤合围区域（不含边界道路）。

乐清湾港区：保税路-虹蒲大道-疏港公路-享山线-江堤合围区域（不含边界道路）。

限行区域

图2

瓯江港区七里作业区：①磐东河沿线-东街-江堤合围区域（不含边界道路）；②滨江大道-隆达路-沿江大道-柳江路-江堤合围区域（不含边界道路）。

图3

乐清湾港区：保税路-虹蒲大道-疏港公路-享山线-江堤合围区域（不含边界道路）。

近年来，乐清持续推进移动源污染防治，对柴油货车路检路查、车辆年检等重点环节加大监管力度，运用黑烟抓拍等科技手段进行动态监管，并开展非运营老旧中重型柴油货车淘汰补贴工作，绿色运输水平稳步提升。此次调整旨在原有管控基础上拓展高排放非道路移动机械禁用范围，补强港口货运柴油车管控，进一步减少高排放机械和柴油货车尾气排放，持续改善环境空气质量。

市生态环境局工作人员提醒，执行应急抢险、民生保障任务的高排放非道路移动机械，军队、武警车辆以及执行紧急任务特种车辆不受上述禁用、限行规定约束。受限车辆建议提前规划行驶路线，绕开禁用、限行区域，以免产生违法行为。若出现违反政策规定的，在禁用区内使用高排放非道路移动机械的，由市生态环境局依法予以处罚；在限行区内行驶国四柴油货车的，由市公安局交管大队依法予以处罚。

来 源：乐清市融媒体中心

原标题： 注意！明年起，乐清这3个区域禁用限行

记者 彭宁

本文转自：温州新闻网 66wz.com