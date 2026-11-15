学习强国温州学习平台 2026-11-15 15:39:48

近日，记者来到位于温州市瓯海区泽雅镇的温州市丰伟瓯柑果业开发种植场，走进150亩的“瓯美人”果园。大棚里，一排排果树上沉甸甸地挂满了成熟的果实，伸手就能摘到；果园山脚下的停车场早已停满车辆，不时还有游客沿着山路往上走。眼下果实已全部成熟，采摘期预计可持续到明年春节。

近日，记者来到位于温州市瓯海区泽雅镇的温州市丰伟瓯柑果业开发种植场，走进150亩的“瓯美人”果园。大棚里，一排排果树上沉甸甸地挂满了成熟的果实，伸手就能摘到；果园山脚下的停车场早已停满车辆，不时还有游客沿着山路往上走。眼下果实已全部成熟，采摘期预计可持续到明年春节。

“今年还是大年，产量大概有四五十万斤，150亩‘瓯美人’全部都成熟了。”种植场负责人李芝兄站在果园里介绍。“瓯美人”是这里最具辨识度的一张名片，它是把“红美人”嫁接到瓯海的瓯柑上培育而成，既有红美人的甜，又保留了瓯柑特有的清香。“这也算是我们瓯海的特产。”他又补充道。

这一“混血”品种的特性，被李芝兄总结成十六个字：入口即化、清凉可口、皮薄如纸、无渣无籽。“‘瓯美人’的价格比瓯柑高，喜欢采摘的人也比较多，每个人都喜欢吃，深受广大消费者的喜爱。”据了解，“瓯美人”采摘价格在每斤10元左右，较其他柑橘类价格明显更高。

价格高并未挡住采摘客的脚步。开园当天，果园迎来了第一波客流高峰。“当天就有1000多人次的客人过来，漫山遍野全部都是人。”李芝兄回忆起来仍难掩兴奋。

为了让采摘期一直延续到春节，果园在种植端下了一番功夫。李芝兄说，这些果树都种在大棚里，因为“瓯美人”怕雨怕冷，大棚种植延长了鲜果的供应窗口，也让春节前后的采摘市场有了稳定货源。

第一次尝到“瓯美人”的游客朱旭晶表示自己要成为“回头客”。“也是第一次吃，特别甜，气味也很特别，好香。”她笑着说。

一个果子，带火的是一条采摘游线路。近年来，瓯海依托特色柑橘品种推动农旅融合，果园从“卖果子”转向“卖体验”，采摘经济成为周边农户增收的重要渠道。随着“瓯美人”进入集中成熟期，这个冬天，瓯海的山头还将持续热闹下去。

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原标题： “混血”柑橘带火一座山 温州瓯海150亩“瓯美人”受热捧

作者：陈瑶 许文星 王斌

本文转自：温州新闻网 66wz.com