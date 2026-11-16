火壶流光落玉壶
温州日报 2026-11-16 08:16:00
11月14日，文成县玉壶镇举行“侨聚玉壶·城连世界”首届国际青年交流活动。
温州网讯 11月14日，文成县玉壶镇举行“侨聚玉壶·城连世界”首届国际青年交流活动。火壶、打铁花在夜色中化作漫天“星雨”，照亮侨乡夜空。
来 源：温州日报
原标题： 火壶流光落玉壶
作者：赵用/摄
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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