学习强国温州学习平台 2026-11-15 15:44:49

日前，《中国新兴剪影先驱仇子明诞辰110周年纪念册》首发式在温州市图书馆举行，仇子明的家属、故交后裔与温州文史界人士共聚一堂，缅怀仇子明的事业成就与精神品格。

日前，《中国新兴剪影先驱仇子明诞辰110周年纪念册》首发式在温州市图书馆举行，仇子明的家属、故交后裔与温州文史界人士共聚一堂，缅怀仇子明的事业成就与精神品格。

据温州市学者陈钧贤介绍，仇子明（1916-1987），原名桂芳，以字行，号翠微山人，斋名怡性楼，温州鹿城区人，原住北门麻行僧街，后迁居西郭外中央巷。其父经营森泰昌木行，曾任首届永嘉县木行业同业公会理事长。后仇子明继承木业，改商号为“泰昌”。

瓯江牌商标

西山牌商标

仇子明自小爱好绘画，小学毕业后，1928年参加施公敏在温州城区开设的国画专修班，学画三年。抗战前开始从事新兴剪影、木刻、漫画、宣传画、连环画的创作。抗战爆发后的1938年，他在陆军第107师政治处主办的《抗敌旬刊》上发表了抗战剪影作品《出征吟》《你在前！我在后！不杀敌人誓不休！》等，其他作品还刊登在上海孤岛时期刊物《图画新报》《大都会周报》与本土的《抗敌漫画》旬刊。同时，他参加西郊战时青年服务团第一分团，大量绘制抗敌宣传画、标语。又转投美术教育事业，担任永嘉县镇立广化小学美术教师，出版《广化木刻集》3辑，参展温州籀园图书馆主办的抗战木刻漫画展览会。此外，他还协助好友陈振龙等先后创办救亡画会、龙狮画室、龙门画室，协助陈垂平创办绘画学习会，创作兼教学，培养了王维新、朱维明等诸多知名的美术人才。

1949年后，仇子明担任温州市立第九小学（后更名海坛小学，今瓦市小学）美术教师。作为中国新兴剪影先驱，仇子明其实还是温州当代商标设计的先驱。

1943年，温州实业家吴百亨创办的西山瓷器厂（后改名为西山窑业厂、温州西山联合陶瓷有限公司等）烧制成功国内第一批机制陶瓷釉面砖（面砖），填补国内建筑陶瓷空白，“西山牌”成为国内首个专业化建筑陶瓷品牌。20世纪50年代，生产的釉面砖为国内独家产品，独占鳌头，产品供不应求，出口到全球七十余个国家和地区，西山厂被誉为“中国建筑陶瓷摇篮”。

“西山牌”商标其一的创意与设计即出自仇子明之手。仇子明当时由好友、温州著名摄影家邵度介绍，在西山瓷器厂担任财务工作，因有美术功底，受托设计商标，将“西山”两字组合在一起，互相镶嵌，天衣无缝，又寓意西山（景山）是温州古陶瓷遗址，富含历史底蕴。曾任温州西山联合陶瓷有限公司总经理的瓯窑艺术家陈景炜说，这个商标设计非常巧妙，他多次在讲座里举例，用中国汉字组合，而不是采用西式字母，充分体现了文化自信与中国文字本身具有的美感。

60年代，仇子明指导其子仇保民学习广告设计。如今成长为美术设计师、侨居法国的仇保民介绍，父亲相继为温州味精厂设计“快鹿牌”味精，为温州最早的啤酒设计“瓯江”牌啤酒商标等，商标上同样采用了温州特色的文化元素与地标名胜，如“快鹿”即来自温州别称白鹿城，传说东晋时沿着白鹿衔花奔跑的足迹而筑城。

1966年，温州果酒厂（后改温州啤酒厂）推出本土啤酒，取名“瓯江”牌，以温州母亲河瓯江命名，绿底酒标上印着长方形的商标，仇子明在商标里用他擅长的剪影，刻画出瓯江、轮船、帆船、海鸥，呈现浓郁的本土风貌。

从面砖、味精到啤酒，这些20世纪温州家喻户晓的地方产品，凭借醒目而极具辨识度的商标化为几代人的乡愁记忆，而背后，就有仇子明默默作出的先驱性贡献。

来 源：学习强国温州学习平台

原标题： 仇子明：当代温州商标设计先驱

作者：傅闻

本文转自：温州新闻网 66wz.com