潮新闻 2026-11-15 15:06:23

11月14日上午，温州市第十个“兰小草”爱心宣传日活动在大门镇市民中心广场温情启幕。回望“兰小草”王珏匿名行善的滚烫初心，海霞精神沃土之上，凡人善举生生不息，善意正在这座城市接力传递。

海风吹过百岛洞头，一份跨越十年的爱心之约如期而至。11月14日上午，温州市第十个“兰小草”爱心宣传日活动在大门镇市民中心广场温情启幕。回望“兰小草”王珏匿名行善的滚烫初心，海霞精神沃土之上，凡人善举生生不息，善意正在这座城市接力传递。

上午9时，活动在短片《十年兰小草？大爱润瓯越》中拉开序幕。三分钟光影流转，记录一批批接力单位践诺行善、海岛邻里守望相助的温暖瞬间。从王珏一个人的“星雨心愿”，到十年间一群人、一座城的善意同行，现场群众静静凝望，在一幕幕画面中读懂这份扎根海岛烟火的坚守与赤诚。

现场，第十家爱心接力单位温州市中级人民法院将承载着大爱信念的“兰小草”爱心旗帜，郑重交付给第十一家接力单位温州市人民检察院。十年流转，传递的不只是一面旗帜，更是践诺守信、持续向善的责任与担当，让隐善无声的精神薪火相传。

广场之上暖意融融，公益嘉年华？慈善集市同步热闹开集。全市40支义工服务队齐聚现场，把便民服务送到群众家门口。义诊、义务理发、法律咨询、心理疏导、养老政策讲解、海水养殖户帮扶、新居民子女入学咨询等服务一一铺开。志愿者俯身倾听、耐心讲解，把一件件民生小事办进渔民、老人、新居民的心坎里，用实实在在的行动，践行“兰小草”扎根乡土、服务邻里的初心。

活动现场，善意在人群中静静流淌，每一位参与者都有着真切的感动与心声。志愿者周爱珍是公益路上的常客，多年来，她跟随志愿服务团队奔走在各个服务现场。“只要有时间，我会一直把公益坚持做下去。”质朴的话语里，藏着最动人的坚守。

孩童的笑容里藏着善意的传承。现场的小朋友朱宸正航收获满满：“参加这次活动特别开心，长大以后我也想参与志愿服务，帮助更多的人。” 一颗向善的种子已在他的心底悄然种下。

市民朱秀英特意带着孩子来到活动现场。在她看来，现场志愿者们的暖心付出，正是“兰小草”无私奉献精神的鲜活延续。“希望这份宝贵的精神能在温州大地持续发扬，让善意代代相传、浸润人心。”

“兰小草”故事生长在洞头这片浸润海霞精神的热土，“兰小草”精神象征隐善无声、凡人奉献，二者同频共振，滋养着一代又一代群众，让善行不再是偶然的感动，而成为融入日常的自觉选择。

如今，兰小草道德馆有了十周年专题展厅，“十年兰小草”巡展走进城乡，“数字兰小草”小程序把匿名捐赠、志愿报名、困难求助搬到线上，40支义工服务队把义诊、理发、维修、咨询送到海岛群众家门口。“‘兰小草’从一个化名，长成了这座城市共同的名字。”洞头区人大常委会副主任陈后春感慨，作为当年洞头卫健部门工作的亲历者，自己至今记得王珏带给大家的那份感动。“王珏不是一时兴起，而是15年如一日，隐善终身，正是这份朴素和坚守，让‘兰小草’有了直抵人心的力量。”

温州市慈善总会副会长兼义工分会会长郑雪君表示，从“兰小草”一个人的默默坚守，到十年接力带动全城向善而行，“兰小草”精神是“大爱温州、人人慈善”的典型缩影。这种“善利万物而不争”的精神品格格外珍贵，温州广大爱心人士将持续以“兰小草”为榜样，传承弘扬其精神内核，让“兰小草”精神成为温州面向全国的一张温暖金名片。

十年是节点，更是新的起点。接下来，温州将继续搭建善行平台，守护这份珍贵的道德火种，让“兰小草”的馨香持续浸润百岛、飘香瓯越大地，感召更多人化作点点微光，传递平凡善意，汇聚成城市向上向善的磅礴力量。

来 源：潮新闻

原标题： 全城爱心接力 温州市第十个“兰小草”爱心宣传日温情启幕

通讯员 何琰 沈灿辉 叶青青 记者 汪子芳

本文转自：温州新闻网 66wz.com