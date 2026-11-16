温州晚报 2026-11-16 08:30:00

近日，龙湾区、瓯海区两地先后官宣建成各自辖区的首个无堂食外卖餐饮集聚区，为分散经营的外卖餐饮商户提供标准化集中经营空间。

温州网讯 近日，龙湾区、瓯海区两地先后官宣建成各自辖区的首个无堂食外卖餐饮集聚区，为分散经营的外卖餐饮商户提供标准化集中经营空间。今年1月，2026年度温州市十大民生实事项目正式公布，“阳光食安”工程明确提出全年要建成9个无堂食外卖集聚区。昨天记者从温州市市场监管局获悉，目前，9个无堂食外卖集聚区已全部建成，分别位于鹿城区、瓯海区、龙湾区、洞头区、乐清市、瑞安市、苍南县、永嘉县、平阳县。

作为温州首个投用的无堂食外卖集聚区，乐清“乐·云厨”已于2025年正式运营，为后续全市点位建设提供了实践样本。不少原本流动摆摊、分散租房经营的小餐饮商户入驻后，依托园区统一配套的共享粗加工间、集中洗消区和完善的水电排污设施，不用再额外投入大量资金改造后厨，经营成本明显降低，订单量也随着后厨透明度提升而稳步增长。

近期刚投用的龙湾区首个无堂食外卖餐饮集聚区，选址在原乔顿厂房，专门接纳仅承接线上订单、不设堂食的餐饮档口，由市场监管部门、外卖平台、运营主体协同共管，落实“六统一”标准：统一档口单独办证、统一配备管理人员、统一公示商家信息、统一档口功能布局、统一公开后厨环境、统一设置骑手驿站。监管端打通电子证照、平台订单数据，配套AI非现场巡检系统，补上了传统人工巡查难以覆盖的夜间监管短板，园区配套的骑手驿站也进一步优化取餐动线，提升配送效率。记者了解到，该集聚区规划档口20个，月租金明显低于周边商铺，叠加共享配套优势，大幅减轻商户成本负担。当地市场监管部门还开辟办证绿色通道，提供全程业务指导，压缩开办周期。

位于瓯海区茶山街道太一广场四楼的吉姆福无堂食外卖集聚区，紧邻高校集中区域，针对当地庞大的师生外卖消费群体，搭建起食材快检室、智慧监管驾驶舱、暖心小哥驿站、外卖小哥协会四大赋能体系。通过推行“五净三清”后厨标准化管理，该区域构建起“源头检、后台管、后厨净、配送安、人文暖”的全链条闭环治理新模式。该集聚区专门设置的暖心小哥驿站，免费为外卖小哥提供休息、充电、热饭、应急药品等服务。

接下来，我市市场监管部门将持续依托技术化、标准化的治理手段，推动全市外卖食品安全保障水平稳步提升，让消费者吃得更放心，也为小餐饮创业者搭建更稳定的经营平台。

来 源：温州晚报

原标题： 温州9个无堂食外卖集聚区全部建成，全年目标提前完成

记者 陈培培

本文转自：温州新闻网 66wz.com