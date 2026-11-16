降温降雨大风齐上阵 最低温跌至“个位数”

温州气象 2026-11-16 08:28:00

根据温州气象消息，眼下这个时节冷空气活动频发，新一波冷空气已经在来的路上了。预计11月18到19日受冷空气影响，有一次较明显的降温和大风天气过程，届时最低气温将会降至10℃以下，厚外套要提前准备好。

温州网讯 根据温州气象消息，眼下这个时节冷空气活动频发，新一波冷空气已经在来的路上了。预计11月18到19日受冷空气影响，有一次较明显的降温和大风天气过程，届时最低气温将会降至10℃以下，厚外套要提前准备好。

根据浙江天气消息，随着一股弱冷空气南下影响浙江，明天将迎来一段“雨水间歇期”，大部地区都切换为多云到阴的天气，偶有零星小雨，对出行影响不大。好好珍惜这段难得的雨歇，明天夜里开始，受高空槽东移和低涡切变影响，我省将迎来一次大范围降水过程，其中浙西地区雨势较强，局部可达大雨的量级。

能感受到明显降温要等下一波冷空气。11月17日后期至19日，受冷空气影响，全省有一次降温和大风天气过程，大部地区日平均气温过程降幅6～8℃，届时气温将下一台阶，最低气温跌至“个位数”。11月19日和20日早晨气温较低，山区接近0℃并伴有霜冻。你的秋衣秋裤和厚外套可以备好了。

好在这波冷空气也赶跑了雨水，11月19日起受冷高压控制，久违的“大晴天”将返岗，也将持续一阵子。

■逐日预报

11月16日（周一）：多云到阴，局部有小雨 16～23℃

11月17日（周二）：多云到阴，局部有小雨，夜里阴有小到中雨 16～22℃

11月18日（周三）：雨渐止转阴到多云 15～19℃

11月19日（周四）：多云到晴 12～18℃

11月20日（周五）：晴到少云 8～18℃

11月21日（周六）：晴到少云 8～18℃

来 源：温州气象

原标题： 接下来降温降雨大风齐上阵 最低温跌至“个位数”

本文转自：温州新闻网 66wz.com